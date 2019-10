Poly lanceert Zoo Rooms-videoapparatuur

Poly heeft een geheel nieuwe reeks van endpoints voor videoconferencing gelanceerd. Zoom Rooms is een fysieke connector die ontworpen is om videogesprekken naadloos mogelijk te maken met verschillende apparatuur.

Zoom kondigde zijn samenwerking met Poly vorige week al aan. Toen was ook al duidelijk dat er nieuwe apparaten van het bedrijf kwamen voor Rooms.

Videobars

Poly heeft onder meer twee alles-in-één videobars aangekondigd: de Studio X30 en Studio X50. De X30 is met name gericht op kleine kantoren en vergaderruimten. De videobar ondersteunt 4K UHD-video en laat gebruikers draadloos content delen en samenwerken.

De Studio X50 is een grotere videobar en heeft een groter bereik dan de X30. Deze videobar is dan ook gericht op middelgrote vergaderruimten. De videobar komt met luidsprekers van hoge kwaliteit. De Studio X50 heeft net als de X30 4K UHD-video, maar ondersteunt ook twee schermen voor Zoom Rooms. Het apparaat beschikt verder over 5x zoom en een audio-input/uitgang.

Beide videobars hebben naar beneden gerichte aansluitpoorten, waardoor ze op zichzelf kunnen staan of aan de muur kunnen worden gemonteerd.

MeetingAI

Beide videobars ondersteunen de nieuwe MeetingAI-functies, die Poly ook onthuld heeft. MeetingAI heeft bijvoorbeeld geavanceerde ruisonderdrukking, waardoor geluiden als typen en klikken op een pen onderdrukt worden. Menselijke stemmen moeten daardoor beter verstaanbaar worden.

Ook zijn er nieuwe videomogelijkheden, waardoor het mogelijk is om de gezichten en de context van wat er gebeurd te zien zonder dat hier een afstandsbediening voor nodig is. Het is ook niet nodig om voor deze functie een instelling opnieuw te configureren.

Poly maakt zijn nieuwe Studio X-serie in december wereldwijd beschikbaar. De Poly Studio X30 kost dan 1.995 euro, de X50 wordt voor 3.170 euro beschikbaar. Beide videobars worden geleverd met de intuïtieve touch-interface TC8.

Rooms-ondersteuning voor G7500

Poly kondigde tot slot aan dat zijn G7500-videobar voor middelgrote tot grote vergaderruimten vanaf december ondersteuning biedt voor de Zoom Rooms-app. De G7500 combineert content en videoconferencing in een enkel apparaat. Dat apparaat heeft ook integraties voor geavanceerde audiofuncties.

De G7500 komt net als de X-serie met 4K UHD-video en maakt het draadloos delen van content mogelijk. De G7500 kan verder met een reeks camera’s, microfoons en weergaveopties gecombineerd worden.