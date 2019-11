Poly lanceert nieuwe headsets met betere connectiviteit

Poly, eerder Plantronics en Polycom, introduceert de nieuwe Voyager 4200 en Voyager 5200 Office Series. Deze Bluetooth-headsets zijn een uitbreiding op de Voyager 4200 UC en Voyager 5200 UC Series.

De headsets bieden volgens het bedrijf meer connectiviteitsopties en draagmogelijkheden, en spelen zo in op meer behoeftes van gebruikers.



Poly meldt dat de Voyager 4200 en Voyager 5200 Office Series beschikbaar komen in een versie met een aparte Microsoft Teams-knop, op zowel het basisstation als de headset zelf. Hiermee kan Teams direct geactiveerd worden. Die directe toegang maakt het plannen van afspraken, het voeren van gesprekken of het bekijken van agenda’s makkelijker. De nieuwe modellen bieden verder audio- en visuele alerts als er nieuwe Teams-notificaties zijn. Naast Teams ondersteunen de Voyager Office Series-headsets ook diensten als Zoom en andere UC-platforms.

Flexibiliteit

De Poly Voyager 4200 en Voyager 5200 Office Series-headsets zijn volgens het bedrijf koppelbaar aan een vaste telefoon, pc, Mac of smartphone. IT-afdelingen krijgen darmee nieuwe draadloze mogelijkheden in omgevingen waar DECT niet mogelijk is.

“In kantoortuinen is voor medewerkers een zekere mate van flexibiliteit en mobiliteit nodig”, zegt Tamara Lane, Director of Product Marketing bij Poly. “Om te ontsnappen aan geluid en afleiding, kun je in een huddle-ruimte gaan zitten, je volgende meeting in de lobby houden of in het kantoor van iemand anders gaan zitten, wat betekent dat je niet alleen een vaste telefoon, maar ook een pc of Mac en je smartphone gebruikt voor samenwerking.”

De Voyager 4200 en 5200 Series-headsets hebben daarnaast Amazon Alexa en Tile-integraties. Via ‘tap-and-ask’ geeft Alexa antwoord aan gebruikers. Tile is volledig geïntegreerd in de headset.

Fysieke eigenschappen

De Voyager 4200 Office Series is verder voorzien van een over-the-ear mono headband, en heeft hifi-stereo. De 5200 Office Series is smaller en wat discreter, voor zowel binnen als buiten kantoor. Beide modellen kunnen gekoppeld worden aan een vaste telefoon of met een vaste telefoon en pc/Mac aan een smartphone of mobiele telefoon.