Poly brengt met de Voyager Free 60+ UC een (in potentie) uitstekende true-wireless headset op de markt. Vooral voor de zakelijke gebruiker is het smullen geblazen. Lees onze review om alles te weten te komen over dit nieuwe product van de recente toevoeging aan het HP-portfolio.

Het aanbod aan True Wireless Stereo (TWS) earbuds/headsets is op het moment ronduit gigantisch. Vrijwel iedere fabrikant van audioproducten probeert wel een graantje mee te pikken. Het is wat ons betreft dan ook echt een grote sprong vooruit op het gebied van earbuds ten opzichte van de (deels) bekabelde voorlopers ervan. Helemaal geen draden meer zorgt in de regel voor een beter draagcomfort. Het draadje zit niet meer hinderlijk in de weg en het trekt ook niet meer aan de earbuds zelf. Vooral dat laatste zorgt ervoor dat TWS-earbuds veel lekkerder zitten in je oren.

Nadelen hebben TWS-earbuds natuurlijk ook. Ze zijn behoorlijk klein, dus er is niet zoveel ruimte voor de accu’s. Dat zorgt voor een relatief korte accuduur. Een stuk korter dan de accuduur van de draadloze over- of on-ear hoofdtelefoons die de laatste tien jaar eveneens zeer populair geworden zijn. Vandaar ook dat TWS-earbuds altijd met een laadcase worden geleverd. De accu daarin verlengt de accuduur van de earbuds enorm. Let wel, je kunt je earbuds vanzelfsprekend niet gebruiken als ze in de laadcase zitten. Dus je moet dan wel weer even wachten tot je verder kunt.

TWS-earbuds in alle soorten en maten

TWS-earbuds zijn er verder in allerlei soorten en maten. Zo zijn er modellen die je vrijwel niet zit zitten, zoals de Beats Studio Buds, zijn er modellen die specifiek gericht zijn op gebruik tijdens het sporten, zoals de Bose Sport Earbuds en heb je modellen die wat meer de nadruk leggen op zakelijk gebruik, zoals de Logitech Zone True Wireless en de Poly Voyager Free 60+ UC die we in deze review bespreken. Dit zijn niet alleen maar cosmetische verschillen overigens. Je doet er goed aan om het gebruiksdoel vooraf duidelijk vast te stellen.

Verder kom je TWS-earbuds in allerlei vormen, modellen en maten tegen. Er zijn modellen met en zonder Active Noise-Canceling (ANC), modellen met veel bedieningsmogelijkheden of weinig, grote of kleine laadcases, met of zonder ‘stokjes’ die vanaf de earbuds naar beneden steken en ga zo maar door. Het is dan ook niet vreemd dat het prijsspectrum voor TWS-earbuds behoorlijk uitgebreid is. Je kunt er kopen van een paar tientjes, maar ook van meer dan 300 euro, om een idee te geven. De Poly Voyager Free 60+ UC valt in die laatste categorie, evenals de Logitech Zone True Wireless die we hierboven ook al noemden.

Poly Voyager Free 60+ UC als onderdeel van onze TWS-verzameling

Wij hebben de Poly Voyager Free 60+ UC de afgelopen maanden (nadat Poly hem eerder dit jaar had gelanceerd) uitgebreid getest. We hebben de earbuds eigenlijk overal wel voor gebruikt: audioboeken luisteren, muziek luisteren, zakelijke calls en telefoontjes. Onze ervaringen met de Voyager Free 60+ UC hebben we naast onze ervaringen met andere producten gelegd. We hebben namelijk de nodige ervaring met dit soort producten.

Je zou kunnen zeggen dat we een beetje een afwijking hebben op dit punt. Er gaan doorgaans een stuk of vier/vijf verschillende setjes TWS-earbuds mee in de tas als we op reis gaan. Dit zijn de Sony WF-1000XM4, Logitech Zone True Wireless, Bose Sports Earbuds, Beats Studio Buds en dus de Poly Voyager Free 60+ UC. Als we gaan sporten in het hotel waar we zijn, pakken we het setje van Bose, gaat het om de beste audiokwaliteit, dan komen de Sony-earbuds uit hun doosje. In een vliegtuig zitten de zeer klein Beats-dopjes juist weer prettig. De Logitech-earbuds gebruiken we tijdens calls en andere zakelijke beslommeringen. Daar zijn nu dus ook de Voyager Free 60+ UC-earbuds bijgekomen.

We realiseren ons dat de manier waarop wij TWS-earbuds gebruiken niet gangbaar is. Het is vooral vanwege de bevoorrechte positie waarin we verkeren dat we toegang hebben tot al deze producten. Het doel van bovenstaande is dus zeker niet om iedereen te adviseren om het op deze manier aan te pakken. Dat is niet realistisch. We willen er vooral mee illustreren dat er echt behoorlijk wat verschil tussen de merken en modellen zit. Je doet er goed aan om niet zomaar het eerste setje te kopen dat je tegenkomt.

Poly Voyager Free 60+ UC is het topmodel uit de lijn

De Poly Voyager Free 60+ UC is een behoorlijk ambitieuze set TWS-earbuds van Poly, die gebruikers zowel voor werk als voor privé moeten kunnen gebruiken. Het is het topmodel uit de nieuwe Voyager Free-lijn. Deze lijn bestaat verder uit de Poly Voyager Free 60 en de Poly Voyager Free 60 UC.

De ‘+’ in de naam van ons testmodel duidt onder andere op de speciale laadcase die erbij zit. Deze is voorzien van een touchscreen en huisvest de meegeleverde USB-dongel. De Voyager Free 60 UC heeft eveneens een USB-dongel, maar die past niet in de meegeleverde laadcase. Die beschikt daarnaast ook niet over een touchscreen. UC in de naam betekent dat hij compatibel is met zo goed als alle softphone-toepassingen. Er zijn verder officiële certificeringen voor Microsoft Teams en Zoom. Het model zonder ‘UC’ in de naam heeft geen USB-dongel en maakt dus rechtstreeks verbinding met de Bluetooth-module op een endpoint. Poly richt deze vooral op gebruik uitsluitend met een smartphone.

In wat volgt hebben we het alleen nog maar over de Poly Voyager Free 60+ UC. De meeste observaties rondom de earbuds zelf zullen echter ook voor de andere modellen gelden. Het is de laadcase die de +-variant anders maakt.

Functie boven vorm

Poly heeft er bij de Voyager Free 60+ UC voor gekozen om functie boven vorm te stellen. Niet dat ze nu opvallend lelijk zijn, maar het zijn wel earbuds in de ’tandenborstelstijl’. Dat wil zeggen, ze hebben een steel aan de dopjes zitten. Daar is toch nog altijd wel wat weerstand tegen her en der, merken we. Voor earbuds die gericht zijn op zakelijk gebruik is dit echter alleen maar een goede zet. Deze keuze maakt het beter mogelijk om een goede spraakkwaliteit te leveren. De afstand tot de mond is korter en er is meer ruimte om de drie microfoons per earbud goed op elkaar af te stemmen.

De pasvorm van de Poly Voyager Free 60+ UC is verder uitstekend. Je kunt ze als het ware een beetje in je oren draaien, dan staan de stelen ook nog iets meer gericht op de mond. Ze hoeven niet oncomfortabel diep, maar blijven toch goed zitten. Voor gebruik tijdens het sporten zouden we ze niet meteen aanraden, daarvoor hebben wij liever een iets betere pasvorm. Maar het kan op zich wel. De earbuds hebben een IP54-rating. Het zijn verder ook geen zware earbuds, met nog geen zes gram per stuk.

Knoppen en veegbewegingen

Qua bediening heeft Poly voor de Voyager Free 60+ UC gekozen voor een mix van veegbewegingen en knoppen. Dat laatste vinden wij stiekem altijd wel erg prettig. Als je een inkomende oproep krijgt, kun je op het knopje op een van de twee earbuds drukken om op te nemen. Pauzeren van muziek kun je ook op deze manier doen. Dat werkt net iets betrouwbaarder dan tikken of vegen. Een pluspuntje wat ons betreft.

Vegen kan echter ook. Goed om in het achterhoofd te houden is dat dit contextgevoelig is. Bij verschillend gebruik heeft vegen een verschillend effect. Je kunt dit zelf instellen per gebruiksscenario. Waar vegen bij het luisteren naar muziek het volume kan verhogen of verlagen, kan het bij het voeren van een telefoon- of Zoom/Teams-gesprek mute in- of uitschakelen, bijvoorbeeld. Andere mogelijkheden zijn togglen tussen ANC aan en uit, gesprek in de wacht zetten en een track vooruit of achteruit gaan. De instellingen per gebruiksscenario gelden voor beide buds.

Deze manier van bediening is even wennen. Bij de meeste andere earbuds die we hebben gebruikt, betekent een veeg een bepaalde richting op bij alle toepassingen hetzelfde namelijk. We snappen de logica achter de keuzes van Poly op zich wel, maar er zitten toch ook wat minpuntjes aan. Als je alleen bij muziekspelen met vegen het volume aan kunt passen, moet je dat dus eerst inschakelen voor je het kunt doen. Ook als je ANC alleen maar in of uit kunt schakelen als de buds ‘in rust’ zijn en dus nergens voor gebruikt worden, moet je eerst stoppen met afspelen van muziek of het deelnemen aan een call om dit te doen.

Daarnaast betekent deze dynamische aanpak ook dat het niet mogelijk is om de twee earbuds verschillend te programmeren. Dat zou meer features tegelijkertijd mogelijk maken, maar is nu dus niet mogelijk.

Onderaan de streep kun je je natuurlijk afvragen hoe zwaar bovenstaande minpunten moeten wegen. Wij lopen doorgaans niet continu zaken aan te passen in ieder geval en hebben er in de praktijk eigenlijk geen last van gehad. Het is vooral gewoon even wennen.

Verdraaid handige laadcase

We zijn in het algemeen behoorlijk enthousiast over de Poly Voyager Free 60+ UC. Een groot gedeelte van dat enthousiasme komt door de laadcase die bij dit model zit. Het mag niet het meest subtiel vormgegeven doosje zijn, het is wel heel erg handig. Je kunt er heel veel nuttige dingen mee doen. Voor een belangrijk deel is dat vanwege het touchscreen. Daarmee is het schermpje niet alleen handig om snel af te kunnen lezen hoe vol de accu’s van de earbuds en van de laadcase zelf nog zitten. Je kunt via dit schermpje ook een verbinding opzetten met een nieuw apparaat, het volume regelen, telefoontjes beantwoorden en beëindigen en instellen hoeveel geluid van buitenaf er binnen mag komen. Tot slot staat er op een van de schermen van de laadcase een QR-code. Daarmee kun je vanaf je telefoon naar de handleiding van de Voyager Free 60+ UC navigeren.

Zeker als je aan een bureau zit te werken of op een andere plek waar je de laadcase bij je in de buurt neerlegt, kun je er vrijwel alles mee. Je hoeft de knoppen en de veegbewegingen op de earbuds eigenlijk niet te gebruiken. Heb je een draadloze lader, dan kun je de laadcase daarop zetten. Je kunt hem namelijk bekabeld via de Type-C-aansluiting opladen, maar ook draadloos. Het is verder nog mogelijk om via het schermpje tussen de aangesloten Bluetooth-apparaten te schakelen. Poly heeft voorzien in multipoint, dat wil zeggen dat er twee apparaten tegelijk verbinding kunnen maken. Daar kun je tussen schakelen. In totaal onthoudt de Voyager Free 60+ UC maximaal acht aangesloten apparaten.

De Poly Voyager Free 60-lijn is er niet alleen in het zwart, maar ook in het wit.

Hiermee zijn we echter nog niet aan het einde van de functionaliteit van de laadcase. Als je regelmatig langere tijd in een vliegtuig zit, kun je hem ook gebruiken om de audio van het personal entertainmentsysteem in het vliegtuig op de earbuds te krijgen. De laadcase van de Voyager Free 60+ UC kan namelijk ook een Bluetooth-signaal uitzenden, waar de earbuds dan verbinding mee kunnen maken. Je zit dan ook in het vliegtuig niet de hannesen met kabels, die altijd in de weg hangen of liggen. We gebruikten hiervoor voorheen een product van AirFly, maar het is zonder meer handig dat het ook met de laadcase van de Poly Voyager Free 60+ UC kan. De Type-C-naar-3,5mm-kabel levert Poly los mee. Hij zit niet in de case.

Beheer op desktop of mobiel

Voor het beheer van de producten van Poly levert het bedrijf de Poly Lens-software. Deze is beschikbaar voor installatie op desktop en smartphone. Poly Lens biedt in een enkele omgeving een overzicht van meerdere lijnen van Poly-producten. Dit gaat van video-apparatuur tot audio-apparatuur. Ook de Studio P21 waar we enige tijd geleden een review over publiceerden wordt ondersteund bijvoorbeeld.

Poly is een bedrijf dat zich van oudsher richt op grote bedrijven. Het is dan ook geen verrassing dat Poly Lens niet alleen bedacht is om de eindgebruiker de nodige configuratie-opties te geven. Het is ook mogelijk om het centraal te beheren voor de hele organisatie. Dit geeft de IT-afdeling overzicht en inzicht en kan helpen bij het oplossen van problemen die mensen eventueel kunnen hebben bij het gebruik van de Poly-hardware. Sinds kort is er een ook een PWA-variant van Poly Lens. Met deze webapp ben je niet meer gebonden aan een specifieke applicatie, maar draait hij gewoon in een browser. Dat is vooral handig als een organisatie gebruikmaakt van Chromebooks. Daar is geen applicatie voor, maar deze kunnen nu dus wel ge-onboard worden.

Poly Voyager Free 60+ UC in de praktijk: audio, bediening

De Poly Voyager Free 60+ UC is met een gemiddelde prijs van ruim 300 euro (inclusief BTW) niet goedkoop. Je krijgt er echter ook een zeer veelzijdige en goed presterende set TWS-earbuds voor terug. Ze zitten erg prettig en in het algemeen is de geluidskwaliteit goed te noemen. Zowel in een call of telefoongesprek als bij het luisteren naar muziek. De microfoons in deze set presteren eveneens uitstekend. Met een recente update zijn ook de prestaties buitenshuis verder verbeterd op dit punt. Met name in winderige omstandigheden had de Voyager Free 60+ UC het wat lastig. Dat is nu een stuk beter.

De ANC is niet de krachtigste die we hebben ervaren op een setje TWS-earbuds, maar volstaat. Ook in een vliegtuig filtert hij het zware monotone geluid van de vliegtuigmotoren er afdoende uit. Volledige stilte gaat met ANC in de regel sowieso niet lukken. Met name stemmen zijn niet voorspelbaar genoeg qua frequenties, dus die zal je altijd blijven horen, zeker als je verder geen audio op de earbuds afspeelt.

De bediening was zoals we al aanhaalden even wennen, maar daar valt prima mee te leven. Als we het zelf voor het zeggen zouden hebben gehad, hadden we overigens niet voor deze benadering gekozen. Het koppelen van gebruiksdoel aan functionaliteit van bedieningselementen vereist net iets te veel compromissen wat ons betreft. Zonder meer positief zijn de goed bereikbare knoppen op de earbuds van de Poly Voyager Free 60+ UC. Zeker als je ze zoals wij vaak gebruikt voor calls en telefoongesprekken, is deze set erg fijn om mee te werken. Ook fijn in dat opzicht is dat hij ook werkt als je maar een oortje gebruikt.

Als we heel eerlijk zijn, is de bediening op de meeste in-ears die we regelmatig gebruiken niet fantastisch. Op de Logitech Zone True Wireless zit een knopje dat je erg lastig indrukt bijvoorbeeld en werkt het tikken op de buds niet altijd even prettig. Het aanraakgedeelte van de Bose Sports Earbuds is juist weer extreem gevoelig en doet allerlei dingen die niet de bedoeling zijn. Vaak gebruiken we alleen de bedieningsmogelijkheden op de earbuds als het echt niet anders kan. Of als ze wel echt goed werken. Tot nu toe weten alleen de WF-1000XM4-earbuds van Sony ons enigszins te overtuigen op dit punt.

Poly Voyager Free 60+ UC in de praktijk: dongel, accuduur, updates

De meegeleverde USB-dongel werkt eveneens erg prettig als je op een laptop of pc aan de slag gaat. De verbinding wordt automatisch gemaakt, dus je kunt meteen van start. Handig is verder dat deze dongel altijd een plekje heeft in de laadcase. Via de dongel heeft de Voyager Free 60+ UC tot slot ook een behoorlijk indrukwekkend Bluetooth-bereik. We kunnen van ons kantoor op de eerste verdieping van een nieuwbouwhuis bijna helemaal naar de keuken op de begane grond lopen voor we de verbinding verliezen.

Klein puntje van kritiek op de USB-A-dongel, is dat deze de doorgaans enige USB-A-aansluiting op een moderne laptop bezet houdt. Wij hebben voor calls en interviews op afstand vaak ook een USB-camera bij ons (de Poly Studio P5). Daar is dan geen ruimte voor. Er is echter ook een variant met een Type-C-dongel. Dat is wel een aparte SKU, dus je moet deze beslissing voor aankoop nemen.

De accuduur in de praktijk komt tot slot behoorlijk goed overeen met wat er op de doos staat. Poly geeft 5,5 uur en 8 uur voor respectievelijk spreektijd en luistertijd (met ANC ingeschakeld). We hebben vooral ervaring met de luistertijd en die ligt op zo’n 6-7 uur. Dat is netjes. Let wel, dit is niet voldoende voor een lange vlucht naar de VS. Daarvoor ontbreekt het uiteindelijk aan ruimte in de dopjes voor een grotere accu. Vergeleken met bijvoorbeeld de Logitech Zone True Wireless doet de Poly Voyager Free 60+ UC het in ieder geval veel beter.

Poly staat bij ons niet bekend als enorm bedreven op het gebied van software en updates. We hadden het hier in onze review van de Poly Studio P21 ook al over. Bij de Voyager Free 60+ UC valt hier ook wel weer iets op aan te merken. De toevoeging van de slimme laadcase betekent namelijk dat het updaten nogal complex is geworden. Je moet nu namelijk drie onderdelen updaten: de earbuds, de BT700-dongel en de laadcase. Dit betekent dat je dingen soms in een specifieke volgorde moet doen. Dus bijvoorbeeld eerst de dongel aansluiten, dan pas de laadcase via USB met je laptop verbinden, dat soort dingen. Dat is tamelijk verwarrend en werkt ook niet altijd even soepel. We moesten de procedure nogal eens herhalen voor het daadwerkelijk lukte.

Bij een andere update lukte het prima om de earbuds te updaten, maar moesten we de laadcase uiteraard wederom via USB updaten. Dat lukte niet, omdat deze volgens de software al voorzien was van de meest recente software. Dit terwijl het ‘Update’-icoontje er wel gewoon bleef staan en we de laadcase er echt eerder nog niet aan hadden gehangen. Uiteindelijk duurde het nog een stuk of vijf, zes extra pogingen vooraleer de update er doorheen kwam. Het leek erop alsof de Lens-software op een bepaald niveau nog niet in de gaten had dat er een update was die nieuwer was dan de firmware die op de case stond. Na een uur de boel met rust gelaten te hebben, lukte het dus bij de zesde poging wel.

Een slimme laadcase toevoegen is op zich erg interessant, maar dan moet dit niet leiden tot onnodige complexiteit. We hebben het hier uiteindelijk over een setje earbuds, dat moet je gewoon met een enkele druk op een knop kunnen updaten. Dat je voor de laadcase per se de desktop-variant van de Lens-software moet gebruiken, is al vervelend. Als het dan ook nog eens niet heel goed en/of betrouwbaar werkt, begint het toch wel irritant te worden.

Conclusie

Al met al zijn we positief gestemd over de Poly Voyager Free 60+ UC set TWS-earbuds en kan dit zeker de ultieme set TWS-earbuds zijn voor de zakenreiziger. Ze presteren uitstekend, met dus een kanttekening op het gebied van de bediening en het updateproces, en kunnen eenvoudig worden beheerd. Ze zitten daarnaast ook erg prettig. Tot slot is de laadcase met het touchscreen echt heel erg handig in de dagelijkse praktijk. Poly heeft hier duidelijk erg goed over nagedacht.

Voor al deze slimmigheid betaal je uiteindelijk ook een stevige prijs. De Poly Voyager Free 60+ UC is geen goedkoop setje earbuds. Met een beetje zoeken kun je hem voor net iets minder dan 300 euro oppikken bij een buitenlandse webwinkel, binnen Nederland ligt de prijs exclusief BTW net iets boven de 300 euro. Dat is niet weinig, maar je krijgt er wel een product met veel potentie voor terug. Als je er meerdere afneemt, zal de stuksprijs ongetwijfeld nog wel wat zakken.

Organisaties doen hun mensen waarschijnlijk een groot plezier met de Poly Voyager Free 60+ UC. Zeker voor medewerkers die veel in calls zitten, veel onderweg zijn en ook regelmatig in een vliegtuig zitten, is het een uitstekend product en zonder twijfel een aanrader. Daarbij willen we wel een voorbehoud maken. Het uitvoeren van updates moet echt beter. De complexiteit van dat proces gaat voor veel ergernis zorgen en past echt niet meer bij deze tijd. Wellicht is de Voyager Free 60 UC uiteindelijk wel de betere keuze. Je hebt dan niet de voordelen van de laadcase, maar hopelijk ook niet het gedoe rondom updates.

Poly Voyager Free 60+ UC vs. Logitech Zone True Wireless

Vergelijken we de Poly Voyager Free 60+ UC tot slot met de rest van onze TWS-verzameling, dan moet hij het vanzelfsprekend vooral opnemen tegen de eveneens op de zakelijke markt gerichte Logitech Zone True Wireless. Deze is al een paar jaar geleden aangekondigd en inmiddels iets in prijs gezakt, maar nog altijd niet goedkoop. Je moet nog steeds rekening houden met een prijs die tussen de 250 en 290 euro zit (exclusief BTW).

Qua ANC ontlopen de twee elkaar niet veel. De geluidskwaliteit is zeker met de recente update voor de Voyager Free 60+ UC ook op beide apparaten goed. We zagen een soortgelijke ontwikkeling overigens ook bij de Zone True Wireless-earbuds. Die waren net na lancering echt niet goed op dit punt, inmiddels presteren ze wel uitstekend. Op het gebied van beheer bieden zowel Logitech als Poly behoorlijk wat opties, zowel voor de eindgebruiker als de IT-admin. Ook hier is het verschil verwaarloosbaar. Een uitzondering hierop is uiteraard als je als organisatie al in een van de ecosystemen zit.

De bediening van de Voyager Free 60+ UC werkt ondanks de keuze voor contextafhankelijke bediening echter fijner en beter dan die van de Zone True Wireless. De accuduur van de set van Poly is daarnaast ook aanmerkelijk beter. Met ook nog eens de extra functionaliteit van de laadcase erbij, zouden wij in principe voor de Poly Voyager Free 60+ UC kiezen. Poly moet alleen wel zijn zaakjes op orde krijgen met betrekking tot het updaten van dit apparaat.