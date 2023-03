Microsoft Bing heeft de mijlpaal bereikt van 100 miljoen dagelijkse gebruikers.

Yusuf Mehdi van Microsoft kondigde het nieuws woensdag aan in een blogpost. Deze update komt nadat Microsoft vorige maand nog een nieuwe versie van Bing uitbracht met een AI-chatbot die in samenwerking met OpenAI is ontwikkeld.

De AI-chatbot is momenteel beschikbaar via een preview-programma, dat volgens Mehdi miljoenen deelnemers heeft. Interessant is dat een derde van de deelnemers helemaal nieuw is voor Bing, wat bijdraagt aan de toename van de dagelijkse actieve gebruikers van Bing.

De functies van de chatbot hebben de zoekmachine-ervaring voor veel gebruikers aangenamer gemaakt. De chatbot wordt nu gemiddeld drie keer per Bing-sessie gebruikt, met 45 miljoen gebruikers sinds de start van het preview-programma.

Mobiele versie trekt meer gebruikers aan

Daarnaast trekken de nieuwe chatbotfuncties van Bing meer gebruikers naar de mobiele versie van de zoekmachine, met zes keer meer actieve dagelijkse gebruikers dan vóór de lancering van de chatbot. De trend van verhoogde gebruikersbetrokkenheid wordt toegeschreven aan de nieuwe chatbot en aan Microsofts inspanningen om standaard zoekresultaten relevanter te maken naarmate gebruikers meer interactie hebben met Bing.

Bovendien heeft Microsofts inzet van OpenAI’s machine learning software voor de algoritmen die Bing gebruikt om standaard zoekresultaten te genereren, de “grootste sprong in relevantie” sinds de lancering van Bing opgeleverd.

Microsoft test een nieuwe met AI uitgeruste Edge-browser met Bing als standaardzoekmachine. Mehdi is optimistisch dat dit zal bijdragen aan verdere groei, aangezien het gebruik van Edge de afgelopen zeven kwartalen is toegenomen.

