Google Meet-update introduceert nieuwe lay-out en low-light modus

Google voegt vier nieuwe features toe aan Meet, welke naar eigen zeggen het meest aangevraagd zijn door gebruikers. De nieuwe functies omvatten een tegelindeling, een optie voor het delen van video’s van een hoge kwaliteit, een low-light modus en ruisonderdrukking.

Met de nieuwe optie voor een tegelindeling kunnen gebruikers van de webversie zestien gespreksdeelnemers tegelijk zien, in plaats van het vorige maximum van vier. Google zegt dat het bedrijf van plan is om ook updates toe te voegen voor grotere vergaderingen en betere lay-outs voor presentaties. Het is tevens de bedoeling dat meer apparaten worden ondersteund.

Meet-gebruikers kunnen vanaf nu ook kiezen om een Chrome-tabblad te casten in plaats van alleen hun venster of het hele scherm. Volgens Google is dit de beste optie voor het presenteren van hoogwaardige video met audio.

De low-light modus houdt in dat Meet automatisch de videofeed aanpast om de gebruiker beter zichtbaar te maken bij weinig licht. Deze functie is op dit moment alleen nog maar beschikbaar voor mobiele gebruikers, maar er zijn ook plannen om de functie beschikbaar te maken voor webversie gebruikers.

De nieuwe ruisonderdrukkingsfunctie filtert harde achtergrondgeluiden zoals blaffende honden, langsrijdende auto’s en toetsaanslagen. Deze functie is voor nu alleen nog maar beschikbaar voor de webversie, maar zal in de toekomst ook beschikbaar zijn voor mobiele gebruikers.

Thuiswerken is de nieuwe norm

De verbeteringen komen nu goed van pas aangezien het gebruik van Meet sterk is toegenomen. Het aantal dagelijkse gebruikers is in maart 25 keer zo groot als in januari. Werknemers zijn genoodzaakt om thuis te werken door de aanhoudende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De toegenomen behoefte aan videoconferentietools voor bedrijven heeft Google er toe aangezet om de mogelijkheden van Meet te verbeteren, meer technische ondersteuning te leveren en de promotie van Meet op te schroeven. Vorige week heeft Google al nieuwe security-functies uitgebracht voor klanten in het onderwijs die Meet gebruiken. Ook is Meet vanaf vorige week direct toegankelijk gemaakt via Gmail.

Concurrenten

Niet alleen bij Google is het gebruik van chattools exponentieel toegenomen. Het aantal videogesprekken met Microsoft Teams was in maart met 1.000 procent gestegen. Met een record op 31 maart, toen Teams-gebruikers 2,7 miljard minuten doorbrachten in vergaderingen. Ook Zoom gaf aan dat het bedrijf van 10 miljoen gebruikers naar 200 miljoen gebruikers is gegaan. Maar de populariteit van de videodienst wordt overschaduwd door een lijst aan privacy schendingen, beveiligingsrisico’s en andere narigheden. Wereldwijd wordt het gebruik van Zoom al verboden door grote bedrijven zoals Google, NASA en de Amerikaanse Senaat.