Google breidt functionaliteit Google Meet-platform versneld uit

Google heeft de functionaliteit van zijn zakelijke videoconferencingplatform Google Meet versneld van meer functionaliteit voorzien. Dit vanwege de sterke vraag naar videoconferencing tools door de markt vanwege de huidige COVID19-crisis.

Google Meet is een zakelijk videoconferencingplatform dat zich vooral richt op overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen. Het platform verschilt van het meer voor consumenten geschikte platform Google Hangouts op security-gebied en vergadercontrolefunctionaliteit.

Met de nieuwe toegevoegde functionaliteit wordt het nu, zo geeft de techgigant aan, voor zakelijke eindgebruikers en onderwijsinstellingen mogelijk om direct vanuit Gmail videoproepen via het videoconferencing tool te beantwoorden. Hiermee wil de techgigant zijn Meet-platform direct laten concurreren met andere soortgelijke videoconferencingplatforms.

Te verwachten functionaliteit

Daarnaast wordt in de loop van deze maand nog functionaliteit toegevoegd die het mogelijk maakt om bij videovergaderingen tot 16 deelnemers in een ‘grid layout’ te laten zien. Hiermee moet Google Meet dezelfde functionaliteit bieden als het nu zeer populaire Zoom.

Verder geeft Google aan dat het ook nog functionaliteit aan Google Meet als betere videokwaliteit bij gedimd licht en het wegfilteren van achtergrondgeluiden, zoals van de clicks van toetsenborden of slaande deuren, gaat toevoegen.

Flinke concurrentie

Dat Google op dit moment de functionaliteit van Google Meet veder wil uitbreiden, komt niet echt als een verrassing. Sinds de Corona-crisis uitbrak is de vraag naar videconferencingplatforms extreem toegenomen en dus ook de onderlinge concurrentie met de andere grote aanbieders als Zoom, Cisco WebEx of BlueJeans.

Toenemende vraag

Google Meet heeft de laatste weken de vraag flink zien toenemen, zo geeft de techgigant aan. Het platform noteerde onlangs dagelijks 2 miljoen nieuwe gebruikers. Ook gebruiken nu 110 miljoen onderwijsinstellingen in 150 landen gebruik van het videoconferencingplatform. Google Meet is beschikbaar voor de desktopbrowser en via mobiele applicaties. Tot september van dit jaar wordt er niets in rekening gebracht voor grote videovergaderingen.