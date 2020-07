Riverbed versnelt Microsoft collaboration-applicaties

Riverbed introduceert een aantal oplossingen die de prestaties van cloudgebaseerde collaboration-applicaties van Microsoft moeten verbeteren.

Door de huidige pandemie zijn medewerkers vaker vanuit huis gaan werken en maken daarbij veel gebruik van cloudgebaseerde applicaties, vooral collaboration-applicaties. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit en gebruikservaring van deze specifieke applicaties.

Voor IT-beheerders is het dan ook een grote uitdaging deze gebruikservaring en de kwaliteit van de verbindingen op peil te houden. Omdat vooral buitenshuis wordt gewerkt en de applicaties vanuit de cloud worden afgenomen, hebben zij weinig controle over de kwaliteit van het dataverkeer als het eenmaal het bedrijfsnetwerk heeft verlaten. Zeker omdat er dan ook geen controle meer is over de bandbreedte. Hierdoor wordt het moeilijk om mogelijke problemen op te lossen.

Cloudgebaseerde WAN-optimalisatie

Op dit punt komen de producten en diensten voor WAN-optimalisatie van Riverbed kijken. Hiermee wordt onder meer het dataverkeer van applicaties tussen datacenters en bijvoorbeeld bijkantoren versneld. Daarnaast levert Riverbed deze ‘versnellingsdiensten’ ook voor het dataverkeer dat vanuit hybrid- en multicloudomgevingen komt.

Riverbed biedt hiervoor zijn oplossing CloudAccelerator dat Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-verkeer sneller maakt. Concreet gaat het hierbij om een virtuele SteelHead WAN-optimalisatie appliance die in de IaaS-omgeving wordt geplaatst. Deze virtuele appliance versnelt het verkeer van cloudgebaseerde workloads naar ieder endpoint dat klanten willen. Of dit nu een on-premise datacenter is, een bijkantoor of een endpoint device als laptop of smartphone. Cloud-acceleratie reduceert fysiek de hoeveelheid dataverkeer dat van en naar de cloudomgeving gaat.

Verbeterde optimalisatie SaaS-applicaties

Om het verkeer van en naar de op dit moment veelgevraagde collaboration cloudapplicaties beter te kunnen beheren en de kwaliteit ervan te verbeteren, heeft Riverbed nu een update, versie 1.2, aangekondigd van zijn SaaS Accelerator-oplossing.

SaaS Accelerator werkt ongeveer hetzelfde als Cloud Accelerator, maar dan specifiek voor SaaS-diensten. Versie 1 is al een bestaande dienst en richt zich vooral op basic Office 365 file sharing, Box, ServiceNow, Salesforce en Veeva.

SaaS Accelerator 1.2

Versie 1.2 breidt deze dienstverlening nu specifiek uit naar de cloudgebaseerde collaboration tools van Microsoft, Office 365 en Dynamics CRM. Applicaties die vooral handig zijn voor werknemers die op afstand werken.

Concreet worden alle Office 365-applicaties bediend, inclusief SharePoint, Exchange en Office WebApps. En daarnaast dus de Dynamics CRM-oplossing. De Riverbed-oplossing ondersteunt nu tot 50.000 gelijktijdige gebruikers per applicatie en per instance. Ook moet versie 1.2 tot tien keer de prestaties van Office 365 versnellen.

Daarnaast biedt de oplossing nu een volledig beheerde softwaregebaseerde Enterprise Content Delivery (eCDN)-component voor Microsoft Teams en Stream Live events en on demand video. Dit door Riverbed beheerde component helpt tevens veel data van het netwerk te halen.