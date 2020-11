Microsoft Teams krijgt multi-account inlogmogelijkheden

Microsoft voegt in december multi-account inlogmogelijkheden toe aan Teams. Dat betekent dat je met meerdere accounts kunt inloggen op Microsoft Teams en kunt schakelen. Aanvankelijk zal de app één werk/school-account en één persoonlijk account ondersteunen, maar Microsoft kijkt wel naar ondersteuning voor meerdere werk/school-accounts.

Office 365 wordt hiermee een stuk makkelijker te gebruiken. Het staat nu weliswaar nog op de roadmap, maar het wordt al in december verwacht. Het makkelijke van meerdere accounts gebruiken met MS Teams is dat je op elk account een andere profielfoto kunt gebruiken. Zo houd je accounts makkelijk uit elkaar. Je kunt tussen ze wisselen via het instellingenmenu.

Microsoft Teams

In december wordt iedereen die Teams gebruikt, ongeacht welk type abonnement hij of zij heeft, voorzien van deze nieuwe mogelijkheid. Nu moet je om Teams op de desktop met een ander account te gebruiken eerst volledig uitloggen uit het ene account. Tenzij je het niet erg vindt om Teams in de browser te gebruiken, want dan zou je een incognitoscherm kunnen gebruiken.

Er wordt al sinds 2016 gevraagd om deze mogelijkheid. Hoewel veel mensen het erg laat zullen vinden, zal het feit dat de pandemie nog hevig woedt en er dus nog volop wordt thuisgewerkt er zeker voor zorgen dat de nieuwe mogelijkheid veelvuldig wordt gebruikt. Helemaal mensen die hun zakelijke laptop ook voor privédoeleinden gebruiken of die voor meerdere bedrijven werken, hebben enorm profijt van de vernieuwing.

Gratis

Recentelijk heeft Teams, dat dagelijks meer dan honderd miljoen gebruikers telt, meer nieuwe mogelijkheden toegevoegd. Zo kan het nu ook gratis door particulieren worden gebruikt. Ook is er binnenkort kunstmatige intelligentie beschikbaar die achtergrondgeluid wegfiltert.