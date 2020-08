Microsoft heeft zijn plannen omgegooid. In het nieuwe Advanced Communications Plan voor gebruikers van Microsoft- en Office 365 heeft het de focus gelegd op bellen via MS Teams, waardoor enkele andere vernieuwingen tijdelijk minder prioriteit krijgen.

Microsoft had ons enkele nieuwe mogelijkheden beloofd die 1 augustus live zouden gaan, maar komt hierop terug. Het komt in plaats daarvan met een nieuw Advanced Communications plan. Dit kunnen mensen toevoegen aan hun abonnement op Microsoft 365 of Office 365. Het wordt deze week beschikbaar, ook via de gratis probeerperiode van 60 dagen (via het Teams Admin Center of de Microsoft Teams-website vanaf medio augustus).

MS Teams-telefoons

Daarnaast heeft Microsoft aangekondigd dat het Skype for Business blijft ondersteunen op telefoons tot tenminste 2023. Er komt ook ondersteuning voor belmogelijkheden op de SIP-telefoons van Cisco, Polycom en Yealink, al volgt dit pas in de eerste helft van 2021. Er komen ook nieuwe MS Teams-telefoons van Yealink, AudioCodes en Poly vanaf begin 2021. In het verlengde daarvan volgen er ook nieuwe USB-accessoires, zo schrijf ZDNet.

Advanced Communications is geen goedkope licentie: het kost 12 dollar per gebruiker per maand. Het is ook vooral bedoeld om grote evenementen te houden, waar maximaal 20.000 genodigden bij kunnen aanschuiven. Er zit bovendien Graph API-toegang bij voor de contactcenter-oplossing van Microsoft en meer. Sowieso volgt later dit jaar de mogelijkheid om interactieve MS Teams-meetings te houden met 1.000 mensen tegelijk en meeting lobby-beheer met eigen logo.

Microsoft 365 Enterprise Voice

Het lijkt er daarmee op dat Microsoft het binnen deze licentie niet mogelijk maakt om E5-gebruikers gratis bel-abonnementen te geven van 120 minuten per maand. Ook blijft het angstvallig stil rondom de Microsoft 365 Enterprise Voice-plannen van het IT-bedrijf. Dit schijnt te komen door de grote veranderingen die nu plaatsvinden in de markt, waardoor klanten nu een andere vraag hebben dan eerder.