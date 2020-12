Microsoft is door de pandemie ervoor aan het zorgen dat Teams steeds optimaler werkt. Nu wil het zijn conferentiesoftware uitbreiden met meer opties voor bellen. De techgigant wil zelfs dat er voordelige telefoons met daarop Teams op de markt komen.

Voor Microsoft Teams wordt de mogelijkheid uitgerold om potentiële spamgesprekken te identificeren. Bovendien krijgt Teams mogelijkheden om te worden gebruikt in CarPlay, zodat je kunt blijven bellen als je in de auto zit. Nu Microsoft Stream stopt, wordt het mogelijk om OneDrive of SharePoint te gebruiken. Hiermee kunnen medewerkers opnames van de gesprekken opslaan om ze later terug te kunnen luisteren of makkelijk te delen met een derde partij.

PSTN-gesprekken

Belopties krijgen een grotere rol binnen Teams. Het numerieke gedeelte, de gesprekshistorie, contacten, voicemail en instellingen zijn dan makkelijker te vinden voor en tijdens een gesprek. Call merge is nu ook een optie op VoIP- en PSTN-gesprekken. Hiermee kun je verschillende gesprekken met elkaar verenigen. Het is nog niet mogelijk om gesprekken tussen de desktop-app en mobiel door te verbinden, maar dit schijnt begin 2021 te komen, schrijft ZDNet.

In 2021 komt er ook meer ondersteuning voor zakelijke gesprekken. Je kunt kanalen maken door je stem te gebruiken, waardoor je snel een bepaalde wachtrij in een specifiek kanaal kunt integreren. Met Survivable Branch Appliances wil Microsoft het mogelijk maken om ondanks een storing toch PSTN-telefoontjes te kunnen binnenkrijgen.

Microsoft Teams telefoons

De telefoons die Microsoft op de planning heeft staan, komen niet bij Microsoft zelf vandaan. Het werkt daarvoor samen met Lenovo. Het maakt met Lenovo ook losstaande schermen voor MS Teams. Yealink en AudioCodes zijn ook met de telefoons bezig, die begin 2021 moeten uitkomen. Het idee is dat bedrijven een abonnement kunnen afsluiten voor het afnemen van Teams-toestellen. Dit is in de Verenigde Staten al beschikbaar, maar moet volgend jaar ook naar andere regio’s komen.