‘Zoom komt met eigen e-maildienst en kalender-tool’

Videoconferencing- en communicatieleverancier Zoom opent nadrukkelijk de aanval op concurrenten Google en Microsoft met nieuwe diensten. Dit stelt techsite The Information op basis van bronnen. Het Zoom-protfolio wordt hiervoor binnenkort mogelijk uitgebreid met e-mailoplossingen en een kalender-tool.

Videovergaderen en samenwerken op afstand is tegenwoordig niet meer weg te denken. De onderlinge concurrentie tussen de leveranciers van deze platformen, denk aan Google Meet of Microsoft Teams, is daarom flink toegenomen.

Ook Zoom profiteert van deze hausse en wil nu nog meer de concurrentie aangaan met die andere bekende platforms. Ook als het ondersteunende diensten als mail- en kalender-functionaliteit betreft.

Eigen e-maildienst

Volgens het onderzoek van The Information wil Zoom daarom begin volgend jaar met een eigen variant van Outlook of Gmail komen. Deze nieuwe e-maildienst moet een ‘next-generation’ dienst zijn die grote verschillen toont met bestaande e-maildiensten. Wat deze verschillen precies zullen zijn, is niet bekend. De experts van de techsite denken onder meer aan berichten en e-mails die meer het uiterlijk van een WhatsApp-bericht zullen hebben, dan een traditionele e-mail lay-out. Ook wordt aan de e-maildienst een kalender-functionaliteit toegevoegd.

Gestage uitbreiding van het portfolio

Of Zoom daadwerkelijk deze e-maildienst gaat lanceren, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat de videoconferencing- en communicatiedienst flink wil gaan groeien. In oktober 2020 werd bijvoorbeeld het OnZoom-platform gelanceerd. Hiermee kunnen klanten online evenementen gaan hosten -die tot nu toe gratis zijn- en daar bijvoorbeeld tickets voor kunnen gaan verkopen. Ook werd Een hardware-as-a-service bundel op de markt gebracht om bedrijven op het gebied van videocommunicatie volledig te ontzorgen.