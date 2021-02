Zoom wil touchfree videoconferenties doorontwikkelen

Er worden volop hybride werkvormen uitgedacht, om een mix van thuiswerken en op kantoor te ondersteunen. Zoom helpt daarbij. Het concentreert zich op touchfree videoconferenties.

Het doel is om medewerkers op kantoor en thuis dichterbij elkaar te brengen. Zoom ziet dat het platform waarschijnlijk in de toekomst alleen maar nog meer zal worden gebruikt en voegt daarom extra mogelijkheden toe. Zoom heeft bijvoorbeeld steeds meer integratie met andere apps. Bovendien worden de iOS- en Android-apps van Zoom uitgebreid met de mogelijkheid om met een Zoom Room te verbinden.

Touchfree videoconferenties

Vervolgens wordt het toestel waarop de app staat een soort assistent. Als je hierop de Zoom Rooms Controller-app hebt geïnstalleerd, dan hebben mensen toegang tot het beheer van de meeting. Je hoeft dan dus niet allemaal hetzelfde apparaat in de zaal aan te raken, omdat je allemaal je eigen telefoon inzet. Hierdoor ontstaat ook als je in dezelfde kamer bent toch de mogelijkheid tot touchfree videoconferenties.

Daarnaast zie je in het Zoom Dashboard hoeveel mensen er bij de meeting aanwezig zijn. Dat kan aan de hand van camera’s in de zaal. Zo wordt het makkelijker gemaakt om zeker te stellen dat iedereen zich aan de social distancing regels houdt en kan er goed worden beoordeeld of er bijvoorbeeld steeds meer mensen in de meeting verschijnen, naarmate de tijd verstrijkt.

Zoom Neat Bar

Het wordt ook mogelijk gemaakt om de luchtkwaliteit van een kamer te monitoren. Dat kan via Neat Bar. Met de optie Neat Sense kun je niet alleen de luchtkwaliteit meten, maar ook de vochtigheid. De data wordt in het Zoom Dashboard gezet zodat iedereen hiertoe toegang heeft, schrijft ZDNet.

Een andere handige nieuwe optie is de virtuele receptionist waarmee je contactloos toegang kunt verlenen aan mensen. Wil je een touch whiteboard gebruiken binnen een Zoom Chat of e-mail, dan kan dat straks ook. Zo voelt het steeds meer alsof je een fysieke meeting hebt, terwijl het halve team vanuit huis kan werken.