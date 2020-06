Siemens en Salesforce werken samen aan ‘terug naar kantoor’-producten

Siemens en Salesforce gaan samenwerken aan oplossingen om bedrijven te helpen terug te keren naar kantoor, wanneer dit vanwege het coronavirus weer mogelijk is.

Wereldwijd werken momenteel veel werknemers vanuit huis vanwege de coronacrisis, aangezien het werken vanaf kantoor met de nodige gezondheidsrisico’s komt. Door met producten ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld het houden van afstand, hopen Siemens en Salesforce de terugkeer naar de oude werkplekken te versoepelen.

Salesforce biedt onder meer zijn Work.com-platform, terwijl Siemens met Smart Infrastructure-producten kan helpen. Daarbij noemen de bedrijven het voorbeeld van een touchfree-kantoor, waarbij mobiele ‘boarding passes’ als mogelijkheid moeten dienen om toegang te krijgen tot een lift. Ook zou er software gebruikt worden om vergaderzalen te reserveren, waarbij er waarschuwingen worden gegeven als de drukte door aanwezigheid toeneemt.

Een andere mogelijkheid is hanteren van een check-in voor werknemers, al dan niet gecombineerd met een app die bijhoudt met wie iemand in contact is geweest. Een functie die volgens Siemens en Salesforce handmatig ingeschakeld moet worden om de privacy van gebruikers te respecteren.

Terugkeer naar kantoor of toch thuiswerken?

In verschillende landen zijn de coronamaatregelen inmiddels versoepeld, maar bedrijven staan voor de uitdaging hun personeel op een veilige manier terug te laten keren naar kantoor. Uit recent onderzoek bleek dat het merendeel van de ondervraagde Nederlanders niet staat te springen om weer fulltime op kantoor te zitten, aangezien het werken vanuit huis goed bevalt. Ruim de helft gaf aan dat de productiviteit door het werken vanuit huis juist is toegenomen.