Bose komt met webcam voor vergaderruimtes

Bose heeft de Videobar VB1 aangekondigd. De webcam is geschikt voor het houden van videogesprekken in grote ruimtes, zoals vergaderzalen.

De videobar bestaat uit een 4K-camera, zes directionele microfoons en enkele speakers. Het geheel kan op een computer worden aangesloten met een usb-kabel. De microfoon en speakers kunnen ook gebruikmaken van een bluetoothverbinding, zowel als speakerfunctie voor telefoongesprekken als voor het afspelen van muziek.

Bose belooft dat mensen aan de andere kant van de lijn in staat zijn om dankzij de 4K-camera kleine details in het beeld op te pikken. Bijvoorbeeld tekst op whiteboards moet leesbaar zijn. De zes microfoons werken samen voor ruisonderdrukking.

De Bose Videobar VB1 is geschikt om aan een beeldscherm gehangen te worden, maar kan met de bijgeleverde standaard ook bijvoorbeeld op een tafel geplaatst worden. Verder is hij Microsoft Teams Certified en kan moeiteloos samenwerken met allerlei videobelapplicaties.

Beheer met app

Bose heeft ook een applicatie ontwikkeld om de Videobar VB1 te beheren. Met deze Bose Work Configuration Software kunnen gebruikers bijvoorbeeld het volume aanpassen, de microfoon uitzetten, de camera besturen en bluetoothverbindingen beheren. De app kan gedownload worden of vanuit een webbrowser beheerd worden. De VB1 kan ook met een meegeleverde infraroodafstandsbediening bestuurd worden.

Nieuwe webcams in overvloed

Videovergaderapparatuur is de laatste tijd in trek. Nu veel mensen thuiswerken maken videovergaderingen een vlucht. Daar springen veel bedrijven op in. Onlangs introduceerde Poly de P15 Personal Video Bar. Dit apparaat lijkt sterk op de Bose Videobar VB1, al ontbreekt daarbij de bluetoothondersteuning. Zowel Poly als Dell hebben een monitor geïntroduceerd met een ingebouwde webcam.

Tip: Review: Bose QuietComfort Earbuds, geweldige noise cancelling