Logitech organiseert digitale escape room voor IT-specialisten

Logitech heeft een digitaal evenement aangekondigd waarin deelnemers een digitale escape room proberen op te lossen. De escape room bestaat uit het prepareren van een meeting room en het oplossen van puzzels.

Het evenement is bedacht in samenwerking met de Beurs van Berlage, die ook een van de populairste escape rooms van Nederland huisvest. Het doel van de uitdaging is zo snel mogelijk een meeting room te prepareren, puzzels op te lossen en een stabiele videoverbinding tot stand te brengen. De trotse winnaars kunnen zich uitroepen tot het beste IT-specialisten van de Benelux.

Inhaken op de coronapandemie

Logitech heeft het evenement bedacht in verband met de coronapandemie. Nu veel mensen thuiswerken is het volgens het techbedrijf belangrijk om eenvoudig een goede videoverbinding te kunnen opzetten. Hierbij komen de verscheidene oplossingen voor videoconferencing van Logitech uiteraard van pas.

“Het afgelopen jaar hebben we het belang gezien van een goede video conference-oplossing. De hybride werkomgeving is niet meer weg te denken in een moderne bedrijfsvoering en daarom willen we graag de IT-specialisten extra aandacht geven voor het werk dat ze doen”, stelt Logitech.

“Het is een pittig jaar geweest voor de meeste IT-managers en met dit evenement willen we ze graag in de spotlight zetten en gelijk op een leuke manier testen of ze klaar zijn voor een hybride werkomgeving. We hebben goed gekeken naar de mogelijkheden binnen de richtlijnen van het RIVM en een digitale escape room, waarbij de deelnemers op afstand meedoen, is daarvoor de perfecte manier om op zoek te gaan naar de beste IT-specialisten van de Benelux.”

Aanmelden en prijzen

De wedstrijd vindt plaats op 26 en 27 maart 2021. Teams kunnen meer informatie vinden en zich in tweetallen inschrijven via deze link. Door het digitale karakter van de wedstrijd worden alle RIVM-richtlijnen nageleefd. Het winnende team wordt beloond met een Logitech Rally Bar, ter waarde van 3999 euro.

