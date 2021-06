Asana introduceert nieuwe features om afleidingen te verminderen

Asana introduceert een reeks nieuwe features voor zijn management software. Deze hebben als doel afleidingen te minimaliseren en de productiviteit te verhogen. De nieuwe features stellen gebruikers onder andere in staat het aantal vergaderingen te verminderen en hun werk te prioriteren.

Een belangrijke nieuwe features is de integratie van asynchrone video-communicatie via Vimeo. Hiermee kunnen werknemers direct in Asana korte video’s van zichzelf en/of hun bureaublad opnemen en verzenden naar collega’s. De asynchrone aard van de functie biedt teams de voordelen van live video-communicatie, terwijl de noodzaak voor meerdere vergaderingen afneemt. Het systeem creëert daarbij automatisch videotransscripties, die makkelijk doorzocht en gedeeld kunnen worden.

“Als een beeld meer zegt dan duizend woorden, zegt een video meer dan duizend beelden,” vertelt Alex Wood, Chief Product Officer van Asana. “Met Vimeo’s expertise en ongeëvenaarde capaciteiten, geeft Video Messaging in Asana klanten de mogelijkheid om de emoties en context van het werk over te brengen via asynchrone video. Hierbij worden alle voordelen van face-to-face communicatie meegenomen, zonder de belasting van meer vergaderingen.”

Nieuw prioriteringssysteem en Asana desktop app

Asana heeft tevens zijn prioriteringssysteem My Task verder uitgebreid. Gebruikers kunnen voortaan hun werk organiseren in Kanban en geautomatiseerde lijsten en kalender-versies laten creëren van persoonlijke taken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om taken automatisch te ordenen op basis van urgentie.

Andere nieuwe toevoegingen zijn een slimme agenda-assistent en een nieuwe Asana desktop applicatie. De Slimme agenda-assistent van Clockwise wordt geïntegreerd in het systeem om binnen Asana taken in te plannen in de zogenaamde “focus time”. Clockwise geeft aan dat dit een tijdsbestek is van twee of meer uur van ononderbroken werk zonder afleidingen. De desktop app is compatibel met zowel Windows als macOS en is ontwikkeld om storende factoren te verwijderen, terwijl gebruikers dezelfde functionaliteit van Asana op het web behouden.

Tip: Zoom lanceert Phone Appliances alles-in-één hardware oplossingen