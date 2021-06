Zoom lanceert Phone Appliances alles-in-één hardware oplossingen

Zoom heeft een nieuwe categorie van hardware oplossingen gelanceerd om werken in hybride omgevingen te ondersteunen. De zogenaamde Zoom Phone Appliances combineren hardware van Poly en Yealink met de eigen videoconferencing technologie.

De bedoeling is dat Zoom Phone Appliances een alles-in-één oplossing zijn voor telefoongesprekken, videovergaderingen en interactieve whiteboards. De devices staan altijd aan en kunnen onder andere gebruikt worden om telefoongesprekken te voeren en te ontvangen, voicemails te beluisteren en zowel ad-hoc als geplande vergaderingen te starten. Elk apparaat is uitgerust met een touchscreen. Dit kan gebruikt worden als een whiteboard om makkelijk content te delen en exporteren. Daarnaast is er ook een ingebouwde camera voor videoconferencing.

“De traditionele werkplek is aan het veranderen, en het is ons doel is om werknemers in staat te stellen meer te bereiken door voice en video samen te brengen,” zegt Graeme Geddes, Head of Zoom Phone en Rooms bij Zoom. “Het nieuwe Zoom Phone Appliance-programma bevat speciaal gebouwde Zoom Phone-hardware van Poly en Yealink, die een krachtige communicatie-ervaring mogelijk maken.”

Geen extra licenties nodig

Eén van de voordelen van de nieuwe oplossingen is dat gebruikers geen extra licenties nodig hebben. Ze kunnen direct inloggen met een Zoom-account om aan de slag te gaan. Daarnaast verzorgen de apparaten voor een gepersonaliseerde ervaring. Hierbij worden de Phone Appliances gesynchroniseerd met onder andere de agenda, status en vergaderinstellingen van de gebruikers.

De Phone Appliances serie bestaat op het moment uit drie verschillende modellen, de Poly CCX 600, Poly CCX 700 en de Yealink VP59. Alle drie de modellen zijn beschikbaar via geautoriseerde Poly en Yealink resellers. Daarnaast zijn ze ook te verkrijgen via het Hardware-as-a-Service programma. Samen met de apparaten introduceert het videocommunicatie-bedrijf ook een speciale certificering om te garanderen dat apparaten een optimale Zoom Phone- en vergaderervaring leveren. Op termijn zullen meer apparaten op de markt verschijnen met deze certificering.

