Avaya breidt OneCloud uit met overname CTIntegrations

Communicatiespecialist Avaya neemt de leverancier van tooling voor contactcenters CTIntegrations over. De overname moet vooral de mogelijkheden van Avaya OneCloud verder uitbreiden met nieuwe functionaliteit en meer aandacht voor de cloud.

Met de overname van CTIntegrations krijgt Avaya een platform in handen dat de contactcenterfunctionaliteit binnen het eigen overkoepelende Cloud Communications as Service (CCaaS)-platform OneCloud moet uitbreiden. OneCloud is een platform waarmee bedrijven de dagelijkse gang van zaken in hun contactcenters volledig kunnen uitvoeren en beheren.

CT Suite

CTIntegrations levert een softwaretool, CT Suite, dat klanten die de klantenservice bellen direct doorstuurt naar degene die het beste is uitgerust om de specifieke vraag te beantwoorden. De klantenservicemedewerkers krijgen met de tool een gecentraliseerd webgebaseerd dashboard voorgeschoteld waarmee zij alle uitstaande klantenvragen kunnen afhandelen. Ook beschikt CT Suite over een chatbot die automatisch de meeste bekende vragen afhandelt en zo tijd bespaart voor de klantenservicemedewerkers.

Onderdeel van Avaya-strategie

De integratie van CTIntegrations in Avaya OneCloud is daarnaast een onderdeel van de strategie die Avaya voor dit cloudgebaseerde platform in gedachten heeft. De leverancier van communicatieoplossingen ziet zijn CCaaS-platform als een modulair platform dat met diverse delen kan worden opgebouwd en uitgebreid. De nu overgenomen technologie is één van die bouwstenen die de functionaliteit verder moet verbeteren.

Bovendien helpt de overname de Avaya-strategie voor meer cloudgebaseerde diensten. De communicatiespecialist wil, net als andere softwareleveranciers, steeds meer van zijn diensten vanuit de cloud leveren en minder on-premises licenties verkopen. De overname heeft onlangs zijn beslag gekregen