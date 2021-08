Microsoft en Avaya werken samen aan communicatieoplossingen

Microsoft is een nieuwe samenwerking aangegaan met Avaya. De twee gaan Microsoft Azure Communication Services integreren met Avaya OneCloud CPaaS.

De nieuwe samenwerking moet resulteren in krachtige cloud-communicatieoplossingen, die de customer en employee experience zullen vormgeven. Zo is Avaya’s OneCloud Communications Platform as a Service nu geïntegreerd met de voice-, video-, chat- en sms-functies van Microsoft Azure Communication Services. Ook is de integratie van Azure met Avaya OneCloud Contact Center as a Service versterkt, bijvoorbeeld door volledige integratie met Microsoft Teams en Microsoft Dynamics 365.

AI voor customer satisfaction

“Avaya en Microsoft geven gehoor aan klanten die ons hebben gevraagd om meer geïntegreerde experiences te leveren voor Avaya OneCloud CCaaS, dat draait in Microsoft Azure en Microsoft 365,” reageert Michiel Noordermeer, Managing Director Avaya Benelux. “Samen zorgen we voor échte integratie die niet alleen de contactcenterapplicatie zelf omvat, maar ook de onderliggende communicatieplatforms. Daarnaast zullen we de krachtige AI-mogelijkheden van Microsoft implementeren via Azure Cognitive Services.”

Om maximale bewustwording en adoptie van deze krachtige nieuwe communicatieoplossingen te bereiken, hebben de bedrijven samen een wereldwijde go-to-market-strategie en co-selling-strategie ontwikkeld en zijn ze van plan deze uit te voeren, voegt het bedrijf toe. Eerder deze maand lijfde Avaya CT Integrations in.