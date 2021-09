Zoom schiet door omzetgrens van 1 miljard

Zoom ziet in het tweede kwartaal de omzet met 54 procent groeien ten opzichte van een jaar geleden tot net boven de 1 miljard dollar, de eerste keer voor het bedrijf.

Zoom maakt mooie groeicijfers bekend voor het tweede kwartaal, voor de omzet 54 procent en voor het aantal grote klanten zelfs 131 procent. De totale omzet was voor het eerst (iets) meer dan een miljard dollar, 1,021 om precies te zijn (866 miljoen euro).

“Q2 markeerde ook verschillende mijlpalen in onze uitbreiding buiten het UC-platform,” reageert oprichter en CEO Eric Yuan. “We hebben Zoom Apps gelanceerd, waarmee we meer dan 50 apps rechtstreeks in de Zoom-ervaring hebben gebracht, en Zoom Events, een alles-in-één digitale evenementenservice.”

In twee jaar tijd een 14 keer hogere omzet

Het bedrijf heeft nu 2.278 klanten, die meer dan 100.000 dollar in een jaar hebben gekocht. Meer dan een half miljoen klanten zijn bedrijven met meer dan tien werknemers. Voor het derde kwartaal verwacht Zoom een vergelijkbare omzet.

Het bedrijf heeft als geen ander weten te profiteren van de coronapandemie. Vorig jaar schoot de omzet met 355 procent omhoog, de grootste klapper was toen de sprong van 328 miljoen dollar in het derde kwartaal naar 664 miljoen dollar in het vierde kwartaal. Nu is dus de magische grens van 1 miljard dollar doorbroken: twee jaar geleden was de omzet van het tweede kwartaal ‘nog maar’ 75 miljoen dollar!