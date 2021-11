Gratis versie Zoom krijgt advertenties

De gratis versie van Zoom gaat binnenkort advertenties tonen. Hiermee wil het platform wat verdienen aan gebruikers die geen betaald abonnement afnemen.

De tijd dat eindgebruikers gratis -weliswaar tot 40 minuten beperkt- op de huidige manier via Zoom kunnen videovergaderen loopt ten einde. Binnenkort krijgen gebruikers van de gratis versie in bepaalde landen advertenties te zien. Deze advertenties zijn volgens Zoom noodzakelijk voor het behoud van het gratis kunnen aanbieden van zijn platform.

Alleen voor gratis gebruikers

De advertenties zullen alleen zichtbaar zijn wanneer gratis gebruikers een meeting beëindigen. Tijdens de meeting zelf zijn geen advertenties zichtbaar. De banneradvertenties verschijnen aan de bovenkant van het browserscherm. Voor privacydoeleinden wordt ook een link meegestuurd waarmee gebruikers het accepteren van cookies kunnen aanpassen. Alleen de gratis versie van het platform krijgt de advertenties. Betaalde abonnementen krijgen deze niet.

Terugverdienen investeringen

Met het doorvoeren van advertenties voor gratis gebruikers wil Zoom zijn investeringen in het platform terugverdienen, zo is de achterliggende gedachte. Het bedrijf heeft het afgelopen jaar flink in de ontwikkeling van het platform geïnvesteerd, onder meer met overnames van startups als de Duitse machine learningspecialist Karlsruhe Information Technology Solutions. Een voorgenomen overname van Five9 ging niet door.

Daarnaast heeft Zoom een investeringsfonds van bijna 87 miljoen euro (100 miljoen dollar) opgericht voor startups die applicaties voor boven op het platform gaan ontwikkelen.