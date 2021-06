Zoom breidt vertalingsopties uit met overname Kites

Zoom laat aan Techzine weten dat het Kites overneemt. Hiermee trekt het videoconferencingbedrijf technologie aan voor het vertalen van spraak. Het is niet bekend hoeveel Zoom voor Kites betaalt.

Verschillende collaboration platformen hebben de intentie om deelnemers aan een meeting hun eigen taal te laten gebruiken. Daar lijkt ook Zoom op te mikken met de huidige overname. Kites doet namelijk onderzoek naar technologie voor spraakvertaling, wat het ook wel Machine Translation (MT) noemt. De startup wil taalbarrières doorbreken en van interactie tussen talen iets alledaags maken. De technologie van Kites laat gebruikers kiezen om het transcript in de originele taal (ondertiteling) te tonen of vertaalde tekst in een taal naar keuze weer te geven.

Plannen Zoom

Door Kites over te nemen wil Zoom verbeterde vertaalmogelijkheden bieden. Dit om “in meerdere talen de productiviteit tijdens en efficiëntie van Zoom-meetings te verhogen”, aldus het bedrijf. In de aankondiging spreekt Zoom niet over welke talen het precies verwacht te kunnen ondersteunen. Wel verwacht het de samenwerking in het bedrijfsleven te verbeteren “ongeacht taal, geografische locatie of andere barrières”.

De twaalf medewerkers van Kites zullen het engineering team van Zoom ondersteunen voor het uitbreiden van de MT-mogelijkheden. Het Kites-team blijft wel gevestigd in het Duitse Karlsruhe. Zoom wil dit team verder uitbreiden en in de toekomst een Research & Development-centrum openen in Duitsland.

Zoom is een van de bedrijven die tijdens de Covid-19-pandemie sterk groeide. Om deze groei te ondersteunen kwam het bedrijf met investeringen. Eerder nam het bijvoorbeeld Keybase over, dat zich specialiseert in chatencryptie. Dit om de technologie te integreren en het platform veiliger te maken.

