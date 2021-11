Slack introduceert app-integratietools en workflow-automatisering

De recente update van Slack richt zich op het integreren van systemen. Workflow-automatisering zet de toon, waardoor Slack een sterke concurrent van ServiceNow wordt.

Op zijn Frontier-evenement deelt Slack dat het platform is vernieuwd met een integratielaag. De laag maakt het mogelijk applicaties van derden te combineren met het Slack-systeem. Daarmee maakt Salesforce, eigenaar van Slack, duidelijk dat het de concurrentie wil aangaan met ServiceNow. Slack ambieert een platform dat in staat is om elke set enterprise-applicaties te combineren.

Bouwstenen

De CEO van Slack, Stewart Butterfield, deelt zijn enthousiasme tijdens de keynote: “Alles wat we sinds Slacks introductie willen bereiken komt samen. We hebben gebruikers altijd al het equivalent van Lego willen geven: blokken die ze zelf opnieuw kunnen combineren.”

Butterfield meldt dat communicatie centraal blijft staan, maar Slack meer capaciteit gaat leveren met behulp van meerdere tools.

Ook zonder programmeerervaring

Ook maakt Slack de toevoeging van ontwikkelaarstools bekend. Het voornemen is low- tot no-code. Tamar Yehoshua, Chief Product Officer bij Slack, laat weten dat de tools professionals in staat stellen om applicaties te ontwikkelen zonder zich zorgen te hoeven maken over technische expertise.

Het vernieuwde platform wordt vanaf deze week in een gesloten bètaprogramma met ontwikkelaars gedeeld.