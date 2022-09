Slack maakt een reeks updates van Workflow Builder bekend. De introductie van ‘if-then’ statements opent een wereld aan mogelijkheden.

Slack is een van meest populaire bedrijfstools van het moment. Vorig jaar maakte de organisatie een drastische verandering bekend. Slack wil geen communicatiesoftware zijn, maar een automatiseringsplatform. Workflow Builder is een van de belangrijkste onderdelen van de strategie.

De tool maakt het mogelijk om workflows in populaire bedrijfstools te automatiseren. Denk aan de registratie van een lead in Salesforce, het goedkeuren van verlofverzoek in Excel of het aanmaken van een projecttaak in Zapier. Programmeren mag, maar ook niet-technische gebruikers kunnen met de tool overweg.

Slack heeft de eerstvolgende updates van Workflow Builder bekendgemaakt. Het delen van workflows wordt een stukje makkelijker. Daarnaast maakt de introductie van ‘if-then’ statements het mogelijk om workflows te ontwerpen die zich aanpassen aan de input van gebruikers, waarover later meer.

Workflows delen

Workflows zijn op dit moment te delen door de workflow in een Slack-kanaal vast te pinnen. Een aankomende update maakt het mogelijk om workflows met een URL te delen. Wanneer je de URL in een privébericht of groepchat plaatst, genereert Slack een voorvertoning waarmee gebruikers de workflow kunnen uitvoeren.

Gebruikers hoeven geen kanalen meer te doorzoeken en kunnen in plaats daarvan naar de URL navigeren. De update is “ergens in de komende maanden beschikbaar”, aldus Slack.

If-then statements

Slack lanceert in het begin van 2023 ondersteuning voor ‘if-then’ statements. De introductie stelt workflows in staat om te reageren op de input van een gebruiker.

Stel dat je een workflow ontwerpt voor het goedkeuringsproces van een document. Je wilt dat een manager tussen ‘akkoord’ en ‘niet-akkoord’ kan kiezen. Tot slot wil je dat de keuze naar de auteur van het document wordt verzonden. ‘If-then’ statements maken het mogelijk om het proces met een enkele workflow te automatiseren.

‘Als’ (if) de manager op akkoord klikt, ‘dan’ (then) ontvangt de auteur een groen bericht. ‘Als’ (if) de manager op niet-akkoord klikt, ‘dan’ (then) ontvangt de auteur een rood bericht. In de huidige versie van Workflow Builder heb je twee workflows nodig om hetzelfde doel te bereiken.