Microsoft gaat een grotere rol spelen in devices van Zebra en Samsung

Microsoft maakt meerdere samenwerkingen en integraties met platformen voor eerstelijnsmedewerkers bekend. De banden met Samsung, Zebra Technologies, Workday en Espressive versterken.

Volgens Microsoft werd Teams in de afgelopen twee jaar viermaal zo vaak door eerstelijnsmedewerkers gebruikt als in de periode daarvoor. Denk aan verpleegkundigen, medewerkers in supermarkten en horecapersoneel. De trend spoort Microsoft aan om samenwerkingen met platformen voor eerstelijnsmedewerkers te versterken. De organisatie lanceert nieuwe samenwerkingen en updates van integraties met Samsung, Zebra Technologies, Workday, Reflexis, SAP en Espressive.

Microsoft Teams en Endpoint Manager

Ten eerste integreren Zebra Technologies en Samsung een nieuwe Teams Walkie Talkie-functie in hun mobiele devices. Microsoft maakt Walkie Talkie gelijktijdig beschikbaar als app voor de meeste iOS- en Android-apparaten. De app bestaat uit een push-to-talk-functie voor het snelle opnemen en delen van audio. De integratie van de devices van Zebra en Samsung gaat een stapje verder. Een van de knoppen op de devices is afgestemd om de functie uit te voeren wanneer een gebruiker op de knop drukt. Een redelijke manier om in een handomdraai via spraak te communiceren.

Ten tweede lanceert Microsoft een connector voor de verbinding van Reflexis Workforce Scheduler (RWS) en Teams. RWS is een tool voor het aanmaken, beheren en presenteren van werkroosters. De nieuwe connector maakt het mogelijk om een deel van de functionaliteit van RWS met Teams te synchroniseren. Eindgebruikers kunnen roosters via Teams weergeven en beheren.

Ook introduceert Microsoft een volledig nieuwe Teams-functie voor het overzien en managen van digitale afspraken. In een conceptafbeelding beschrijft Microsoft de functie als ‘Bookings’. Bookings maakt het mogelijk om conferences in een wachtrij te plaatsen. Contacten zijn vanuit een overzicht te mailen en sms’en. Handig voor statusupdates van mogelijke vertragingen en strakke afspraakplanningen.

Daarnaast integreert Microsoft de Approvals app in Teams. Approvals, een onderdeel van Microsoft Power Apps, stelt medewerkers in staat om officiële bevestigingen te geven en verzoeken. Denk aan een akkoord voor de publicatie van een document of een groen licht voor het overmaken van een bedrag. De nieuwe integratie maakt Approvals beschikbaar in Teams.

Tot slot is het vanaf nu mogelijk om met Microsoft Endpoint Manager audionotificaties naar beheerde apparaten te pushen. Ook deze update is voor eerstelijnsmedewerkers bedoeld. In de praktijk worden devices door medewerkers van eerstelijnsteams gedeeld. Medewerkers kunnen devices verliezen. De update van Microsoft Endpoint Manager stelt administrators in staat om op afstand te ondersteunen bij het vinden van een device door een audionotificatie op het device af te spelen.

Microsoft Viva Learning

Microsoft Viva Learning is al langer beschikbaar in Teams. De integratie stelt medewerkers in staat om trainingscontent vanuit Teams te vinden, gebruiken en delen. Organisaties hebben een platform om de medewerkers van trainingscontent te voorzien. Nu lanceert Microsoft de ‘LMS assignment feature’, kort voor learning management system. Trainingen van partners – waaronder SAP, Cornerstone en Saba Cloud – zijn binnen Teams aan medewerkers toe te wijzen.

Ook maakt Microsoft twee nieuwe samenwerkingen bekend. Klanten van Microsoft Viva Learning kunnen binnenkort trainingen van organisaties EdCast en OpenSesame gebruiken.

Microsoft Viva Connections

Viva Connections is, net zoals Viva Learning, reeds gelanceerd. Organisaties hebben een platform om content en applicaties in een enkel dashboard bij medewerkers aan te bieden.

Microsoft maakt twee nieuwe strategische partners van Viva Connections bekend: Workday en Espressive. Apps van Workday en Espressive zijn binnenkort beschikbaar voor klanten die Viva Connections gebruiken.

Workday maakt het onder andere mogelijk om payrollapps te verwerken in de dashboards van medewerkers. Espressive maakt delen van zijn helpdeskapp beschikbaar.

