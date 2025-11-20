Schneider Electric lanceert One Digital Grid Platform voor netbeheer

Het One Digital Grid Platform-softwareplatform helpt netbeheerders bij modernisering, vergroot de veerkracht van elektriciteitsnetten en verlaagt energiekosten.

One Digital Grid Platform combineert planning, operaties en asset management in een modulair systeem. Netbeheerders kunnen hiermee innoveren zonder grote infrastructuurinvesteringen. Het platform biedt geïntegreerde tools die de betrouwbaarheid verhogen en de klantcommunicatie versterken.

Het platform bouwt voort op Schneider Electric’s EcoStruxure ADMS, DERMS en ArcFM. “De huidige samenleving vraagt niet alleen om het leveren van stroom, maar ook om veerkracht, betrouwbaarheid en duurzaamheid”, zegt Frédéric Godemel, Executive Vice President Energy Management. Het platform stelt netbeheerders in staat verouderde infrastructuur om te vormen tot intelligente netwerken.

AI versnelt herstel na storingen

Het platform gebruikt AI en realtime data om storingen sneller op te lossen. De Estimated Time of Restoration-functie levert nauwkeurige herstelprognoses bij onderbrekingen. Het systeem gebruikt realtime netdata, weersverwachtingen en monteursbeschikbaarheid om prognoses continu bij te schaven.

De Grid AI Assistant ondersteunt operators realtime bij het oplossen van problemen. AI-based Network Model Tuning vergelijkt kaart-, operatie- en klantdata om afwijkingen te detecteren tussen het digitale model en de fysieke werkelijkheid. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en verlaagt operationele kosten.

Hybride cloud met Microsoft Azure

Het platform draait op Microsoft Azure en combineert cloud met on-premises mogelijkheden. Door gebruik te maken van Microsoft Azure OpenAI Service, Defender for IoT en Azure Arc ondersteunt Schneider Electric netbeheerders met cloud-schaalbaarheid en cybersecurity.

De flexibele opzet biedt netbeheerders een hybride fundament voor het moderniseren van systemen. Realtime dataverwerking maakt dynamische netoperaties en AI-inzichten mogelijk.

