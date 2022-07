Slack gaat de prijzen van zijn populaire collaborationplatform per 1 september verhogen. Ook komen er veranderingen voor gratis gebruikers van het platform

Per 1 september gaan de prijzen voor het zakelijk gebruik van Slack omhoog, zo maakt het collaborationplatform en dochter van Salesforce bekend. Reden voor deze eerste prijsverhoging in zijn bestaan ooit is dat het platform wil blijven innoveren. Op deze manier, zo geeft het platform aan, kan ervoor worden gezorgd dat Slack altijd voorloopt op concurrenten en dat de continue uitbreiding van de functionaliteit ook in de toekomst gewoon blijft doorgaan.

Prijsverhogingen

Concreet betreft de prijsverhogingen alleen de Pro-abonnementen Deze abonnementen gaan nu omhoog voor het maandabonnement naar 8,25 euro per maand en per eindgebruiker. Per jaar/gebruiker is dit 99 euro. Voor een jaarabonnement gaat de prijs omhoog naar 6,25 euro per maand/gebruiker of 81 euro per jaar/gebruiker.

Wanneer zakelijke eindgebruikers hun Pro-abonnement nog voor 1 september met één jaar verlengen, kunnen zij nog een jaar lang van de huidige prijzen profiteren.

Veranderingen voor gratis gebruikers

Niet alleen komen er veranderingen voor betalende zakelijke gebruikers met een Pro-abonnement, ook gratis gebruikers van Slack krijgen met nieuwe voorwaarden te maken. Waar gratis Slack-gebruikers tot nu toe een limiet van 10.000 berichten en 5 GB aan file storage hadden, gaat dit per 1 september ook veranderen. Vanaf die datum krijgen gratis gebruikers toegang tot hun berichten van de laatste 90 dagen (ongeveer 3 maanden) en file storage. Berichten en file storage ouder dan 90 dagen blijven wel bewaard, maar worden ‘verborgen’. Door te upgraden naar een betaald abonnement krijgen gebruikers weer toegang tot deze data.

Extra functionaliteit

Gratis gebruikers krijgen daarnaast ook veel nieuwe functionaliteit. Zo wordt bijvoorbeeld het vorig jaar geïntroduceerde Clips voor hen beschikbaar. Met Clips kunnen gebruikers audio en video en screen shares in directe berichten versturen. Hiermee kunne asynchrone team updates worden verstuurd en zo het aantal meetings verminderen. Verder krijgen gratis gebruikers nu ook de mogelijkheid een retentieperiode in te stellen voor hun berichten en bestanden.

