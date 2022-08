De aandelenprijs van Avaya daalde met 45 procent nadat de organisatie aangaf dat er twijfels zijn over het vermogen om overeind te blijven. Het probleem heeft meerdere oorzaken.

Avaya levert software voor bedrijfscommunicatie. De organisatie presenteerde onlangs de voorlopige cijfers van het derde kwartaal van fiscaal 2022, geëindigd op 30 juni. Het rapport is desastreus.

De aangepaste winst bedroeg 54 miljoen dollar, bijna 100 miljoen dollar minder dan het bedrijf in mei voorspelde. Ook de kwartaalomzet van 577 miljoen dollar bleef met ruim 100 miljoen dollar achter.

Avaya toekomstplannen

Het bestuur van Avaya kondigde twee interne onderzoeken aan. De organisatie is momenteel in gesprek met adviseurs om oplossingen te vinden voor de converteerbare obligaties van 2023. Het bedrijf waarschuwt dat het geen garantie kan geven over de uitkomst van het onderzoek.

Daarnaast lanceerde Avaya op 28 juli een besparingsplan. Het doel is om de jaarlijkse uitgaven met 225 miljoen dollar tot 250 miljoen dollar te verminderen. Avaya liet op dinsdag 10 augustus weten dat het project van start is. De organisatie verwacht “kwantificeerbare besparingen” tegen het eerste kwartaal van fiscaal 2023.

Geldschieters lijden verlies

Het rapport werd op hetzelfde moment vrijgegeven als een update over de nieuwe schuldfinanciering van Avaya. Volgens de Wall Street Journal hebben de geldschieters van Avaya ruim 100 miljoen dollar verloren. De krant berekende het bedrag op basis van marktstatistieken, het kwartaalrapport en de meningen van analisten.

Avaya is beursgenoteerd en ontwikkelt software voor contact centers. Naast video- en audiosoftware levert Avaya aanvullende tools, waaronder chatbots die contactcentermedewerkers helpen bij het automatische afhandelen van klantenservice.