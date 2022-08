56 procent van de Nederlandse werknemers wil niet terug naar kantoor, nu het de afgelopen jaren kennismaakte met hybride werken. Dat blijkt uit een onderzoek van Poly.

Het onderzoek keek waarom bedrijven worstelen met de terugkeer van medewerkers naar kantoor. Hierin bekeek Poly verschillen in de Europese regio. In Europa staan werknemers niet te popelen om gedeeltelijk naar kantoor terug te keren. Ze willen liever volledig remote werken. Wel is Nederland met een percentage van 56 procent van de medewerkers het minst huiverig om terug te keren naar kantoor, ten opzichte van de rest van Europa. In Ierland (83 procent) wil het meeste personeel niet terug.

Opvallend is ook dat de omvang van een bedrijf van invloed is op de snelheid van de terugkeer naar kantoor. Hoe groter het bedrijf, hoe langzamer het proces verloopt. In Europa is 64 procent van de werknemers niet bereid volledig terug te keren, stelt het onderzoek. Redenen die aangedragen worden zijn tijdverlies door de reis naar het kantoor, minder concentratie en lagere productiviteit.

Uitdagingen

Hoewel een meerderheid van het personeel volgens het onderzoek remote wil werken, blijkt niet iedere organisatie daar helemaal op ingericht. Zo ziet het onderzoek dat minder dan 30 procent van de werkgevers nieuwe samenwerkingsruimtes en vergaderplekken heeft opgezet met tools voor videomeetings of bestaande ruimtes er opnieuw op ingericht heeft.

Een ander verbeterpunt dat Poly aanstipt is cross-functionele samenwerking tussen teams. In de optiek van Poly vereist hybride werken dat organisaties strikt gescheiden IT-, HR- en onderhoudsafdelingen opdoeken. Samen zouden de afdelingen betere, gezondere en productievere werkplekervaringen kunnen ontwikkelen.

Tot slot roept Poly op een cultuur op te bouwen om de terugkeer in beweging te krijgen. Hoe kunnen ze hun eigen bedrijfscultuur beter op orde krijgen en effectief laten leven binnen het kantoor? Tips van Poly zijn meer leren over het personeelsbestand en een betere match zoeken tussen functietitels en de mogelijkheden binnen het hybride werken-model.

