Eindelijk nog maar één MS Teams-app nodig

Gebruikers van Microsoft Teams die voor verschillende accounts ook verschillende versies van deze app moesten gebruiken, kunnen eindelijk toe met één enkele app voor alle soorten accounts. Daarmee kunnen de afzonderlijke versies voor privégebruik of ‘werk en school’ eindelijk naar de eeuwige jachtvelden.

Microsoft had al aangekondigd dat de afzonderlijke versies van de collaboratie- en videoconferencing-software zouden verdwijnen. Sinds afgelopen maart was het al mogelijk voor deelnemers aan de Insiders Canary en Dev channel-programma’s om kennis te maken met de nieuwe versie.

De nieuwe app werd toen ook al uitgerold in clean installs van Windows 11 Insider Preview Build 26080 en latere builds.

Eerst naar bezitters van Copilot+ pc’s

Vanaf de nieuwe Windows 11 24H2-update is de ‘unified’ versie van MS Teams voor alle gebruikers beschikbaar. Hoewel, eerst komt deze net als alle andere 24H2-updates éérst naar bezitters van een Copilot+ pc, later dit jaar naar gewone stervelingen, aldus Windows Central.

Windows 11 24H2 kent sowieso een groot scala aan nieuwe features. Sommige daarvan zijn alleen beschikbaar op de genoemde Copilot+ pc’s, omdat ze voor een groot deel leunen op AI, zoals de roemruchte Recall-feature die er toch lijkt te komen.

De één-Teams-voor-allen komt niet alleen naar Windows 11, maar ook naar Windows 10 en Teams voor Mac, stelt Microsoft in een blogpost. De app is in de basis gratis voor alle gebruikers, mits die aanmelden met een persoonlijk mailadres (in tegenstelling tot een werk-mailadres). Om extra accounts toe te voegen of te wisselen, kun je je profielfoto in de rechterbovenhoek aanklikken wanneer je bent aangemeld bij Teams.

Wirwar van accounts en accountsoorten

De verschillende accounts die in gebruik zijn, kun je tegelijk openen in verschillende zij-aan-zij-vensters. Hoewel gebruikers hiermee dus nog steeds lijken gebonden aan accountsoorten voor privé-, werk- of schoolgebruik, hebben ze daar nu geen afzonderlijke apps voor nodig.

De gebruikte terminologie kan wat lastig zijn, want niet alleen zijn er accountsóórten zoals boven genoemd, veel gebruikers hebben ook verschillende accounts (als in profielen met een gekoppeld e-mailadres) waarmee ze zich bij Teams aanmelden. Microsoft belooft dat gebruikers nu bij elk videogesprek kunnen kiezen welk van hun accounts ze willen gebruiken om deel te nemen, of kiezen voor de status van ‘gast’.

