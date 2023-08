Duet AI, de AI-assistent voor Google Workspace, is zojuist beschikbaar gesteld voor bijna alle Workspace-applicaties. Tijdens Google Cloud Next onthulde de techreus dat de generatieve AI-tool tot van alles in staat is. Binnen onder meer Slides, Meet, Gmail en Chat kan Duet AI ingezet worden om alledaagse taken weg te nemen bij de gebruiker.

Een concreet voorbeeld van wat Duet AI kan betekenen is te vinden bij Google Meet. Tijdens een videocall kan de tool notities maken en samenvatten wat tijdens het gesprek aan bod is gekomen. Mocht je iets zijn ontgaan, kun je tijdens de call ook even chatten met de bot om te achterhalen wat er precies gezegd is. Door middel van integraties met andere Workspace-applicaties is er eenvoudig voort te borduren op deze informatie, zoals het kopiëren van de samenvattingen naar een Docs-bestand. Deze specifieke toepassing zal wel nog even op zich laten wachten: Workspace Labs zal AI-notities ergens in de komende maanden ondersteunen.

Presentaties, AI-aanwezigheid

Andere voorbeelden zijn er genoeg, zoals het automatisch creëren van een Slides-presentatie op basis van notulen. Het is enigszins bekend terrein voor degenen die al bekend zijn met de AI-functionaliteit binnen de Microsoft 365-suite. Toch is een specifieke feature voor Google Meet in ieder geval uniek: de “attend for me”-mogelijkheid staat gebruikers toe om niet deel te nemen aan een gesprek en toch informatie door te spelen aan de mensen die wel aanwezig zijn. Ook is de eerder genoemde samenvatting van wat er bediscussieerd is achteraf te raadplegen.

Binnen Google Chat is direct te converseren met een generative AI-bot. Ook deze functionaliteit integreert nadeloos met andere Workspace-apps: wie bijvoorbeeld een Docs-tekst wil laten samenvatten of een datapunt uit Google Sheets op wil vragen, kan hier terecht. Voor individuele gesprekken binnen Chat is er nu de “smart reply”-feature, waarmee er een gepersonaliseerd antwoord wordt gecreëerd met een enkelvoudige klik. Afgezien van AI-specifieke vernieuwingen is er ook een nieuwe interface voor Google Chat inclusief verbeterde zoekfunctie. Er is voortaan ondersteuning voor Chat-groepen tot wel 500.000 deelnemers.

Hameren op privacy

De inzet van generatieve AI in het bedrijfsleven is sterk afhankelijk van een veilige omgang met data. Privacy is een speerpunt in de aankondiging van Google: de data die organisaties binnen Workspace plaatsen, zal nergens anders terechtkomen en niet voor training van nieuwe AI-modellen worden gebruikt.

Duet AI is uit te proberen met een gratis proefversie. Geïnteresseerden hoevel naast persoonsgegevens enkel aan te geven hoeveel medewerkers de organisatie in kwestie heeft en of men al klant is van Workspace.

