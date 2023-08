Workspace heeft onlangs een tweetal nieuwe features ontvangen. De Smart Canvas-feature heeft op Sheets meer functionaliteit gekregen, terwijl verschillende Workspace-applicaties een nieuwe look krijgen op Android. Met Google Cloud Next voor de deur zullen er naar verwachting meer innovaties binnen de Workspace-suite onthuld worden.

Allereerst krijgt Google Sheets een nieuwe set features gerelateerd aan de Smart Canvas-feature. Hiermee kunnen gebruikers van de applicatie informatie toevoegen over bijvoorbeeld gebruikers met Gmail- of Workspace-e-mailadressen, andere bestanden binnen de Google-suite of YouTube-video’s. Deze zogeheten ‘smart chips’ zijn verder uiteengezet op Google’s ondersteuningspagina. Binnen spreadsheets zijn ze toe te voegen met een @ en het e-mailadres of de bestandsnaam in kwestie.

Ook is er een nieuw ontwerp voor de Docs-, Sheets- en Slides-apps voor Android. Hieronder is daar een voorbeeld van te zien.

Focus op AI, maar meer te bieden

Er zijn al aardig wat toevoegingen aan Google Workspace geweest de afgelopen tijd. Het platform voor bedrijven kreeg begin juni ondersteuning voor passkeys, de steeds populairder wordende inlogmethode. Op het privacyfront is er bij Google ook aandacht geweest voor de rol van generatieve AI. VP van Product Management bij Google Workspace Yulie Kwon Kim beloofde al dat “jouw data jouw data” blijft en niet gebruikt zal worden voor het trainen van AI-modellen. Interactie met de AI-features op Workspace zouden veilig binnen de muren van het platform blijven.

Om migraties te vereenvoudigen, heeft Google verder Takeout vorm gegeven. Hiermee is het mogelijk om data te verplaatsen van het ene Google-account naar het andere, maar ook om gegevens weg te trekken uit Google. Wie dus kiest voor Workspace in plaats van een ander platform voor het bedrijfspakket, kan vervolgens op een relatief eenvoudige manier hierop terugkomen en alle data migreren.

Van 29 tot 31 augustus zal Google Cloud Next plaatsvinden in San Francisco, waar zoals elk jaar updates voor Workspace verwacht worden.