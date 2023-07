De Europese Unie zet officieel een onderzoek op naar antitrustpraktijken van Microsoft. De techgigant wordt beschuldigd van oneerlijke concurrentie door de bundeling van het videoplatform Teams in Office 365 en Microsoft 365.

Een officieel onderzoek van de Europese Unie is het gevolg van een klacht die concurrerend chatplatform Slack drie jaar geleden al indiende. Volgens de klacht wint Teams een enorm aantal gebruikers door het bundelen van de software in Office 365 en Microsoft 365. Deze diensten zijn erg populair in bedrijfsomgevingen door de programma’s Word, en Excel en de e-mailclient Outlook. Door Teams te bundelen, kiezen bedrijven volgens Slack bijna automatisch voor dit vergaderplatform.

“De Commissie is met name bezorgd dat Teams een distributievoordeel toekent aan Microsoft door klanten niet de keuze te geven om al dan niet toegang tot dat product op te nemen wanneer zij zich abonneren op de productiviteitssuites, en mogelijk de interoperabiliteit tussen de productiviteitssuites en concurrerende pakketten heeft beperkt”, schrijft de Europese Commissie.

Gewacht op DMA?

Het instellen van een officieel onderzoek, heeft erg lang op zich laten wachten. Op 14 juli 2020 diende Slack een klacht in tegen Microsoft. Videoplatformen werden dat jaar essentieel voor de bedrijfsvoering door de verspreiding van het coronavirus. Later ondernam het communicatieplatform nog een poging om de Europese Commissie in gang te trekken, maar concrete acties lieten op zich wachten.

Het is onduidelijk waarom het onderzoek precies nu van start gaat. Een mogelijke verklaring kan liggen in de inwerkingtreding van de Digital Markets Act (DMA) in mei van dit jaar. Tussen begin mei en begin juli kregen bedrijven de tijd om zichzelf te melden als ‘gatekeeper’. Microsoft bevestigde onder deze noemer te vallen.

De wetgeving is specifiek in het leven geroepen om de macht van big tech in te perken. In de regels geldt een verbod op het voortrekken van eigen diensten en producten. Er zijn ook regels die handelen rond het voorkomen van het deïnstalleren van apps. Dat is onderdeel van de klacht van Slack die Microsoft verwijdt Teams op miljoenen toestellen te installeren, zonder dat de gebruiker de mogelijkheid tot verwijdering heeft.

Valt Microsoft net tussen de boetes in?

Aan de DMA hangen alleen voorlopig nog geen straffen voor de gatekeepers. Als de Europese Commissie erkent dat een bedrijf voldoet aan de criteria van gatekeeper, volgt er nog een transitietermijn van zes maanden. Ten laatste op 6 maart 2024 moeten de gatekeepers voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Als de Europese Commissie zonder de regels van de DMA Microsoft niet kan beschuldigen van antitrustpraktijken, lijkt Microsoft er in dit geval dus mooi vanaf te komen. De beheerder van Teams moet hiervoor alleen zorgen dat Teams een andere positie krijgt binnen Office 365 en Microsoft 365.

Reuters hoorde al van een bron die bij de zaak betrokken is dat de Commissie alleen snel actie onderneemt als Microsoft niet snel tegemoetkomt aan de tegenpartij.

Het is mogelijk dat Microsoft goedkopere bundels maakt waarin Teams ontbreekt. Daar sprak het bedrijf eerder al over, maar het idee werd enkel opgeworpen zonder concrete vervolgstappen bekend te maken.

Lees ook: Waarom blijft Microsoft de grens opzoeken met opdringen software?