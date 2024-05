Google breidt de mogelijkheden van Google Photos verder uit met de GenAI-features van Gemini. Met de mogelijkheden van de speciale AI-assistent Ask Photos hoeven gebruikers straks niet meer eindeloos te scrollen door hun grote hoeveelheden opgeslagen foto’s en video’s.

De komst van de Ask Photos GenAI-features voor Google Photo’s borduurt voort op de al bestaande geavanceerde zoekfunctionaliteit in deze app. Op dit moment kunnen gebruikers via de app hun foto- en videogalerij doorzoeken naar onder meer personen, dieren, locaties en meer. Ook kan het oude foto’s en video’s in een tijdlijn zetten in een kladboekformaat.

Bovenhalen van details

De Ask Photos GenAI-features van Gemini in de app breiden deze bestaande intelligente zoekeigenschappen uit met het begrip van context en het onderwerp van foto’s. Dit maakt het mogelijk details uit deze foto’s of video’s op te halen.

Op deze manier kunnen gebruikers, met normale vragen, bepaalde herinneringen of andere informatie bovenhalen. Dit moet voorkomen dat gebruikers eindeloos door hun talloze opgeslagen foto’s en video’s moeten scrollen om de benodigde informatie te vinden.

Werking GenAI-functionaliteit

Onder de motorkap van Ask Photos interpreteert de app via de GenAI-feature eerst de zoekvraag en maakt vervolgens een plan om het antwoord te vinden. Hiervoor onderneemt het een zoektocht waarbij het niet alleen relevante keywords identificeert, zoals plaatsen, personen of datums, maar ook taalconcepten als ‘thema verjaardag’.

De zoekresultaten worden vervolgens bestudeerd, waarbij wordt gekeken welke de meest relevante zijn en welke precies door de eindgebruiker worden gezocht. Hiervoor worden de multimodale eigenschappen van Gemini gebruikt om te begrijpen wat precies in elke foto gebeurt en leest ook eventueel relevante tekst in het beeld.

Uiteindelijk wordt hieruit een antwoord gedestilleerd en op basis daarvan de relevante foto’s en/of video’s getoond.

Aandacht voor privacy

Google geeft expliciet aan dat de toevoeging van de GenAI-functionaliteit aan de Photos-app geen gevolgen heeft voor de privacy van eindgebruikers. Zeker omdat foto’s vaak gevoelige persoonlijke data zijn.

Volgens de techgigant worden persoonlijke data in Google Photos nooit voor advertenties gebruikt en worden de conversaties en foto’s nooit ingezien door derden, behalve in zeer extreme gevallen. Verder worden de foto’s en video’s niet gebruikt voor het trainen van andere GenAI-producten buiten Google Photos, ook niet voor de eigen Gemini LLM’s van Google.

De nieuwe GenAI-features van Ask Photos worden geleidelijk deze zomer binnen de Google Photos-app uitgerold. Google geeft aan dat de features nog een experiment zijn en dus nog kunnen wijzigen.

