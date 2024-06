Atlassian maakt eindelijk custom domains voor Jira en Confluence mogelijk

Atlassinan introduceert eindelijk de mogelijkheid voor bedrijven om eigen domeinnamen voor hun Jira-, Jira Service Management- en Confluence-omgevingen te gebruiken. Dit maakt een een einde aan het beroemde Cloud-6999 request ticket waarmee Jira- en Confluence-gebruikers eerder om deze feature verzochten.

Volgens Atlassian is het nu per direct voor Jira- en Jira Service Management-gebruikers mogelijk eigen domeinnamen te gebruiken voor hun omgevingen. Gebruikers van Atlassian Confluence krijgen deze functionaliteit in het derde kwartaal van dit jaar.

De custom domains zijn een administratieve feature die bedrijven in staat stellen hun eigen domeinnaam te gebruiken voor het hosten van producten van de collaborationspecialist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de URL go.jira.acme.com in plaats van het huidige acme.atlassian.net.

Een bedrijfseigen URL tegenover een URL vanuit Atlassian laat websites van bedrijven zichtbaarder en toegankelijker zijn met een domein in eigen bezit.

Twee subdomeinnamen

De gehele onderliggende implementatie van deze eigen domeinnamen voor de bewuste Atlassian-producten is wel opmerkelijk. Zo zijn uiteindelijk twee subdomeinnamen vereist, iets wat de eerste gebruikers al is opgevallen. Dit maakt het gebruik van eigen domeinnamem voor Jira, Jira Service Management en straks ook Confluence toch wat ingewikkeld.

Atlassian laat weten dat deze structuur van twee domeinnamen in de custom URL’s is aangebracht om zogenoemde man-in-the-middle (MitM)-aanvallen tegen te gaan. Het bedrijf heeft op dit moment nog geen plannen om dit te veranderen.

Mochten klanten toch nog kortere URL’s willen, dan ondersteunt Atlassian hiervoor redirects. Deze redirects kunnen dan weer worden geleid naar de volle aangepaste URL van de bedrijven.

Einde Cloud-6999 tickets

De nieuwe domeinstructuur van Atlassian maakt een einde aan het beroemde Cloud-6999-ticket. Hiermee verzochten gebruikers Atlassian om een eigen domeinstructuur voor hun Jira-, Jira Service Management- en Confluence-omgevingen mogelijk te maken.

De nieuwe domeinopties zijn alleen beschikbaar voor eindgebruikers van de Cloud Premium en Cloud Enterprise-abonnementen. Gebruikers die deze abonnementen nog niet hebben, worden geadviseerd te upgraden.

