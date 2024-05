Om gebruikers te overtuigen van een overstap van de klassieke naar de nieuwe client, krijgt Microsoft Teams een reeks nieuwe functies. Dit komt met de naderende deadline van 1 juli, wanneer de ondersteuning voor de klassieke Teams-client vervalt.

De nieuwe client is sinds oktober vorig jaar beschikbaar. Volgens Microsoft is het grote voordeel dat Teams hiermee twee keer zo snel is en dat de helft minder werkgeheugen wordt gebruikt. Hiermee adresseert het bedrijf een terugkerend probleem bij verouderde hardware, waar de applicatie tegen traagheid en prestatieproblemen aanloopt omdat het te veel van het systeem vraagt.

Nu past Microsoft de werking van een aantal functies aan. Zo is het in het nieuwe Teams niet langer mogelijk de Save-functie te gebruiken voor het opslaan van berichten en bestanden. Gebruikers van de klassieke client kunnen echter wel hun opgeslagen berichten en bestanden lokaal downloaden, om ze vervolgens in het nieuwe Teams te openen.

Daarnaast wordt de werking van Contacts from Chat aangepast. Deze wordt namelijk vervangen door de nieuwe People App. De app kan worden gebruikt voor het aanmaken, bekijken en aanpassen van contacten. De People App kan aan de zijbalk worden vastgemaakt via de …-knop, om snel toegang te krijgen tot contacten.

Een andere interessante wijziging is de manier waarop Microsoft Teams notificaties toont. Deze worden nu volledig verzorgd door Teams en niet meer via Windows-notificaties. De voorkeuren voor notificaties kunnen worden aangepast in de instellingen van het samenwerkingsplatform.

In totaal heeft Microsoft een lijst gepresenteerd met meer dan 20 aanpassingen, waarbij de besproken drie wijzigingen de aandacht trekken. De volledige lijst met updates vind je terug op de website van Microsoft.

Overigens blijft de klassieke client na 1 juli 2024 nog wel een jaar te gebruiken, maar ondersteunt Microsoft de app vanaf dat moment niet meer officieel.