Microsoft doet een recall voor Windows Recall

Microsoft roept een product terug nog voordat ze het daadwerkelijk hebben uitgebracht. De nieuwe Windows Recall-functie die op de nieuwe CoPilot+ pc’s beschikbaar zou gaan komen, is uitgesteld. Er is te veel ophef ontstaan en er zijn te veel zorgen over de privacy. We vragen ons in deze Techzine Talks verder ook af of Microsoft er zelf wel goed over nagedacht heeft.

In deze Techzine Talks analyseren we Windows Recall, want wat heeft Microsoft nu precies ontwikkeld? Was er niemand intern die dacht; misschien is dit geen goed idee? Wat Windows Recall doet is elke 5 seconden een screenshot maken van je volledige scherm en die opslaan in een database waarin die afbeeldingen vervolgens worden geanalyseerd met Vector Search en doorzoekbaar worden. Zo kan je vrij accuraat zoeken in je eigen pc-geschiedenis. Ook zou er een functie komen, waarbij je simpelweg kan terugspoelen in al je pc-activiteiten.

De vraag is natuurlijk als eerste; waarom zou je een dergelijke feature willen? Je hebt in veel applicaties al een dergelijke functie zitten. Daarnaast zit je wellicht helemaal niet te wachten op een feature die AI inzet om je hele geschiedenis te doorzoeken. Natuurlijk is alles weer te filteren en uit te zetten, maar dan haal je het nut van deze feature ook weer weg.

Tot slot is het een aantrekkelijk doelwit voor criminelen. Wat als die door je complete historie heen kunnen wandelen? Dat maakt het een stuk eenvoudiger om gevoelige data buit te maken, of nog erger. Coen en Sander analyseren in deze aflevering Windows Recall, wat de functie nu precies is, maar ook wat het betekent voor de zakelijke markt.

