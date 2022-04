Dropbox heeft zijn backupdienst Dropbox Backup uitgebreid. De nieuwe functionaliteit moet het makkelijker maken backups te beheren en dataverlies te voorkomen.

In de nieuwe versie van Dropbox Backup is functionaliteit te vinden die via cloud-synchronisatie ruimte vrijmaakt op de hard drives van gebruikers. Dit stelt hen in staat makkelijker toegang te krijgen tot bestanden, deze te delen en in samen te werken. Dropbox Backup maakt daarnaast automatisch een kopie van bestanden en folders die snel kunnen worden hersteld vanuit de cloud. Verder kunnen gebruikers nu met Dropbox Backup vooraf stappen ondernemen voor het beschermen van belangrijke bestanden.

Gebruikers kunnen erop vertrouwen dat er een automatisch ‘safety-net’ bestaat voor hun bestanden, dat deze apart van de originelen worden opgeslagen en snel kunnen worden hersteld. Bovendien kunnen zij het beheer van al hun bestanden, zowel de originelen als de veiliggestelde kopieën, vanaf een centrale plek en omgeving beheren.

Dropbox Shop

Met het uitbreiden van de functionaliteit van Dropbox backup focustt de cloudstoragespecialist meer op het bieden van veilige data-omgevingen aan klanten. Naast deze updates, heeft Dropbox nieuwe functionaliteit toegevoegd aan zijn bèta e-commerceplatform Dropbox Shop. Content creators kunnen nu onder meer direct hun content verkopen vanuit de Dropbox-omgeving. Hiermee behouden zij de controle over hun doelgroepen en het eigendomsrecht van hun producties.

Andere nieuwe functionaliteit voor Dropbox Shop betreft de mogelijkheid voor winkels en merken om hun verkoopomgeving naar eigen branding aan te passen, nieuwe speciale URL’s die naar de shop leiden en specifieke HTML-code. Ook biedt de nieuwe versie de mogelijkheid dat klanten fooien kunnen achterlaten.

