TIBCO WebFOCUS 9.0.0 is per direct beschikbaar. De nieuwe versie komt met Container Edition, Hub en nieuwe features voor Designer.

De toevoegingen richten zich op de AI/ML-ervaring voor zakelijke gebruikers, analisten en engineers. Dit door data en analyses uit de gehele enterprise in te zetten. “Waardevolle data en AI/ML-algoritmes stromen door werkelijk elke hoek van een organisatie. Het gebruik van visuele discovery en verbeterd data management stelt gebruikers en ontwikkelaars in staat om ruwe data om te zetten in echt zinvolle inzichten”, zegt Mark Palmer, senior vice president, engineering bij TIBCO.

TIBCO WebFOCUS Container Edition biedt gebruikers een schaalbaar, op microservices gebaseerd platform voor containergebaseerde implementaties. De oplossing vereenvoudigt en versnelt Kubernetes-implementaties. Met on-demand compute en parallell processing kunnen klanten omgevingen schalen en meerdere taken tegelijk uitvoeren, zodat taken sneller worden voltooid.

De nieuwste toevoeging aan TIBCO WebFOCUS is de Hub, die een responsieve gebruikerservaring biedt. Klanten hebben nu op elk toestel toegang tot content en gegevens via een workspace en applications directory, wat de toegang tot gegevens drastisch vereenvoudigt. De visualisatie van recente en belangrijke gegevens in de Hub presenteert content in een gepersonaliseerd startscherm voor aanzienlijk snellere toegang, waardoor gebruikers uitdagende vragen kunnen beantwoorden en in realtime inzichten krijgen.

Een “game changing release”

Belangrijke verbeteringen aan TIBCO WebFOCUS Designer richten zich op datasets aanmaken, beheren en stapsgewijs gebruiken. Nieuwe opties voor het verbeteren en manipuleren van gegevens bij het creëren van visuele dashboards zijn ook beschikbaar. Gebruikers kunnen nu meerlaagse kaarten maken om geografische informatie voor meerdere geolocatievelden en gegevensbronnen weer te geven, allemaal op één kaart zodat ze gemakkelijker kunnen worden vergeleken. Binnen Designer omvatten de mogelijkheden voor data science en machine learning directe inzichten, waarmee klanten trends en seizoensveranderingen in elke dataset kunnen bekijken.

Tip: TIBCO vindt zichzelf opnieuw uit na missen eerste cloudgolf