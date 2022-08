Mohit Aron stapt op als CEO van Cohesity. De topman draagt het stokje over aan Sanjay Poonen, voormalig COO van VMware en ex-president van SAP. De wissel komt op een opmerkelijk moment.

Cohesity verleent backup- en data management-diensten. Eind 2021 werd de marktwaarde op 3,2 miljard euro geschat. In dezelfde periode maakte Cohesity plannen voor een beursgang bekend. Daar is tot nog toe niets van gekomen.

De vertraging heeft meerdere redenen. De markt worstelt met inflatie en problemen in de toeleveringsketen. Investeerders houden de hand op de knip. De omstandigheden zijn allesbehalve gunstig voor een beursgang.

Toch lijkt de markt niet het enige probleem. In de afgelopen drie jaar nam Cohesity afscheid van meer dan twintig executives, waaronder drie SVP’s, negen VP’s en een CTO. En nu doet de CEO dus een stapje terug.

Aron liet aan Techzine weten dat zijn functie sinds 1 augustus is veranderd. Aron blijft actief voor Cohesity als CTO en CPO. Sanjay Poonen treedt toe als CEO. Poonen was eerder COO van VMware en heeft ook voor SAP gewerkt.

Interne uitdaging

Aron verklaart niet waarom hij terugtreedt. Of het te maken heeft de recente enigszins turbulente periode, gekoppeld aan het uitstellen van de IPO, valt niet met zekerheid te zeggen. Website Futuriom sprak met medewerkers van Cohesity die aangeven dat de wissels van executives een negatieve invloed hebben op de werkvloer. Het is dus mogelijk dat de organisatie meer stabiliteit wil creëren, te beginnen met een nieuwe CEO. Daarnaast komt er bij veel organisaties die hard groeien een moment waarop de CEO plaats moet maken voor een CEO die daar beter voor toegerust is. We zagen iets soortgelijks eind vorig jaar ook bij Splunk, bijvoorbeeld.

De timing van het nieuws lijkt heel bewust vandaag te zijn overigens. Gisteren (1 augustus) kreeg Cohesity wederom een plekje in de Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions. Dan landt zoiets als een CEO-wissel toch net iets beter. De technologie van Cohesity wordt dus gewaardeerd, in ieder geval door Gartner. Daar is overigens wat ons betreft ook niet zoveel mis mee, dus dat is niet zo raar. Het wordt interessant om te zien of de nieuwe CEO het bedrijf weer in iets rustiger vaarwater weet te krijgen. Wellicht zelfs binnen afzienbare tijd richting een IPO, al moeten daarvoor ook nog andere lichten op groen staan.

