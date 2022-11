Veel bedrijven willen steeds vaker de workloads in hun SaaS-omgevingen beschermen.

Dat blijkt uit onderzoek van Veeam. Het bedrijf onderzocht wereldwijd de trends op het gebied van dataprotectie voor cloudomgevingen. Het gaat om SaaS, IaaS, PaaS en Backup and Disaster Recovery as a Service (BaaS/DRaaS).

De onderzoekers constateerden in het algemeen dat bedrijven steeds flexibeler worden in het verplaatsen van workloads naar en van de cloud en on-premises datacenters. Er worden nu meer nieuwe workloads in cloudomgevingen uitgerold dan in on-premises datacenters. Tegelijkertijd signaleren de onderzoekers dat veel bedrijven juist weer veel workloads terugverplaatsen vanuit de cloud naar hun eigen datacenters. Dit voor onder meer ontwikkeling, kostenoptimalisatie en disaster recovery-taken.

Daarnaast constateert Veeam in zijn onderzoek dat bedrijven voor dataprotectie- en backupzaken voor hun cloud workloads nu speciale teams opzetten, in plaats van dat zij dit aan de specifieke SaaS, IaaS- en PaaS-specialisten overlaten. Verder constateerden zij in het algemeen dat vrijwel alle bedrijven nu een cloudgebaseerde infrastructuur gebruiken voor hun dataprotectiestrategie. Hierbij wordt steeds vaker Disaster Recovery as a Service (DRaaS) ingezet als Backup-as-a-Service (BaaS).

SaaS, Iaas en PaaS

Wanneer specifiek naar de verschillende cloudongevingen wordt gekeken, valt op dat bedrijven steeds vaker de noodzaak onderkennen om hun SaaS-omgevingen te beschermen. Vooral zien bedrijven nu vaker dat het handig is bijvoorbeeld Microsoft 365-dataomgevingen beter te beschermen met extra functionaliteit in plaats van alleen te vertrouwen op de ingebakken recoveryfunctionaliteit. Hiervoor worden vooral compliance-redenen aangegeven.

Op het gebied van IaaS geeft ook een zeer grote meerderheid aan dat zij een cloudgebaseerde infrastructuur gebruiken als onderdeel van hun dataprotectiestrategie. Dit is inclusief cloudgebaseerde storagelagen, een cloudinfrastructuur als hun locatie voor disaster recovery en/of het gebruik van BaaS/DRaaS-aanbieders.

Voor PaaS geldt dat veel bedrijven native clouddiensten willen gebruiken voor fundamentele IT-diensten en workloads voor file shares en databases. Meer dan driekwart van de respondenten draait file-diensten op cloudgebaseerde servers en iets meer dan de helft beheert file shares vanuit AWS of Microsoft Azure. Ook wordt meer dan driekwart van de databases in de cloud gedraaid en bijna driekwart draaien beheerde databases op AWS en Azure.

BaaS- en/of DRaaS-diensten zeer vaak gebruikt

Voor de adoptie van BaaS en/of DRaaS geeft het onderzoek verder aan dat deze cloudgebaseerde diensten voor bijna iedere SaaS-omgeving worden gebruikt. Verder gebruikt meer dan de helft van de onderzochte bedrijven een cloudgebaseerde beheerde BaaS/DRaaS-dienst en in mindere mate een cloud gebaseerde storagedienst voor hun dataprotectie. Ook blijkt dat bedrijven veel vaker dit soort diensten willen outsourcen in plaats van dat zij deze cloudgebaseerde diensten door hun eigen medewerkers laten beheren.

