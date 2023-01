Microsoft bevestigt de overname van Fungible. De veelbelovende startup produceert data processing units (DPU’s).

Geruchten over de overname van Fungible doen sinds december de ronde. De deal werd geschat op een waarde van 190 miljoen dollar (ongeveer 177 miljoen euro). Inmiddels heeft Microsoft de overname bevestigd. De techgigant zei niets over het prijskaartje.

Microsoft is van plan om de technologie en experts van de startup te gebruiken voor meerdere DPU-oplossingen en systeemverbeteringen.

“De technologieën van Fungible helpen bij het ondersteunen van krachtige, schaalbare, betrouwbare en veilige datacenterinfrastructuur”, vertelde Girish Bablani, CVP van Microsofts Azure Core Division, in een blogpost.

Microsoft en DPU’s

DPU’s zijn ontworpen om bepaalde workloads te verwerken, waaronder het routen van netwerkverkeer en beveiligen van gegevens. De methode zorgt ervoor dat CPU’s en GPU’s minder worden belasten bij het uitvoeren van specialistische computingtaken.

Fungible werd in 2016 opgericht door Pradeep Sindhu, medeoprichter van Juniper Networks, en Bertrand Serlet, voormalig senior vice president software engineering bij Apple.

De DPU’s van Fungible beheren flash storage volumes met behulp van een MIPS-microprocessorarchitectuur en twee besturingssystemen. Het ene besturingssysteem is open source. Het andere werd door Fungible ontwikkeld.

Naar verwachting stelt de overname Microsoft in staat om Azure te versterken met nieuwe DPU-technologie in abonnementsdiensten en tier-based block storage-oplossingen. In december 2022 maakte de techgigant de overname van Lumenisity bekend, een startup die high-speed glasvezeloplossingen voor datacenters produceert.

Tip: AMD onthult nieuwe high-performance datacenterprocessors