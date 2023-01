AMD heeft een nieuwe reeks high-performance datacenterprocessors aangekondigd. Het gaat om de AMD Instinct MI300 Adaptive Processing Unit (APU) en de AI-processor Alveo V70. Ook zagen de Ryzen 7000X3D series- en Ryzen 7040-series desktop- en laptopprocessors het levenslicht.

CEO Lisa Su gebruikte CES 2023 als platform voor de aankondiging van de nieuwe datacenterprocessors. De introductie van de AMD Instinct MI300 Adaptive Processing Unit (APU) sprong het meest in het oog. Deze processor met maar liefst 146 miljard transistors is de eerste datacenterprocessor van de chipfabrikant die een CPU en een GPU in een enkele unit combineert.

Chiplets in twee lagen

Deze MI300-processor is opgebouwd uit 13 chiplets die zich in twee lagen boven elkaar in een driedimensionale configuratie bevinden. De eerste laag bestaat uit negen 5-nanometer CPU- en GPU-chiplets. De CPU-chiplets zijn gebaseerd op de nieuwe AMD Zen 4-architectuur, terwijl de GPU-chiplets de CDNA 3-architectuur hebben. Deze GPU-architectuur is de basis van de datacenter GPU’s van de chipgigant.

In de AMD Instinct MI300-processor zijn deze CDNA 3- en Zen 4-circuits geplaatst op een tweede halfgeleiderlaag met nog vier extra chiplets. Deze laatste chiplets voeren ondersteunende taken uit, zoals data input- en output-werkzaamheden. De chiplets zijn op 6-nanometer gebaseerd.

Verder wordt de data binnen de AMD MI300-processor opgeslagen in een onboard geheugenpool van 128 GB. De CPU- en GPU-chiplets delen dit geheugen, zodat zij efficiënter zouden zijn dan traditionele datacenterprocessors, zo geeft AMD aan. De AMD Instinct MI300-processor is vooral geschikt voor gebruik in supercomputeromgevingen, voor HPC-applicaties en voor AI-toepassingen.

AMD Alveo V70-processor

Naast de MI300-processor kondigde AMD ook de komst van Alveo V70aan. Deze processor is op technologie van het overgenomen Xilinx gebaseerd. De datacenterprocessor is vooral geschikt voor het draaien van AI-applicaties in productieomgevingen nadat ze zijn getraind. De processor kan hiervoor tot maar liefst 400 biljard berekeningen per seconde uitvoeren.

Nieuwe desktop- en laptopprocessors

AMD presenteerde niet alleen datacenterprocessors, maar ook nieuwe reeksen processors voor desktops en laptops. Voor desktops komen nu de AMD Ryzen 7000X3D-series beschikbaar. Deze processors beschikken over tussen de 8 tot 16 cores en hebben een maximale kloksnelheid van 5.7 GHz. De processors beschikken ook over de V-Cache-technologie. Deze technologie maakt het mogelijk in een driedimensionale configuratie een cache-module boven op een CPU te plaatsen.

Voor laptops werd de AMD Ryzen 7040-series van processors gepresenteerd. Deze 4-nanometerprocessors zijn gebaseerd op de laatste Zen 4-architectuur. Ook beschikken zij over een AI module die het mogelijk maakt ML-applicaties sneller te laten draaien dan bijvoorbeeld de laatste op Arm gebaseerde M2-processor van Apple.

Verder werden een aantal nieuwe AMD Radeon GPU’s voor laptops aangekondigd. De AMD Radeon RX 7000 series bestaat nu uit vier verschillende GPU’s. Het topmodel is de AMD Radeon RX 7600M XT die videogames sneller zou draaien dan de laatste Nvidia-GPU’s.