Google maakt de belofte om gebruikers meer mogelijkheden te geven hun data te exporteren. De techgigant kan op deze manier een onderzoek van de Italiaanse mededingingsautoriteit stopzetten.

Ongeveer een jaar geleden opende de Italiaanse mededingingsautoriteit, de AGCM, een onderzoek naar Google. De techgigant werd aangeklaagd door het lokale direct marketingplatform, Weople. Google wordt verweten het onnodig ingewikkeld te maken om data te exporteren naar een andere omgeving. Data exporteren verloopt bij Google via de Takeout-procedure.

Automatisatie en een nieuwe API

Google maakt nu een einde aan het onderzoek door zelf drie beloftes te maken. Zo wordt de Takeout-procedure geautomatiseerd doordat er voor gebruikers al een voorselectie wordt gemaakt van de data die zij delen. De techgigant houdt hiervoor rekening met de voorkeuren voor het delen van data met derde partijen van iedere gebruiker specificiek. De derde partij zal de data dan ontvangen in één enkel bestand dat een standaard opslagformaat gebruikt zodat het eenvoudig uit te lezen is. Verder belooft Google derde partijen te voorzien van meer gedetailleerde informatie over de data fields van zoekresultaten van gebruikers en de zoekgeschiedenis van Chrome en YouTube.

Tot slot geeft Google aan een volledig nieuwe API te ontwikkelen om data-overdracht te eenvoudigen. Aan de AGCM belooft het early access waardoor de API minstens zes maanden voor de officiële uitgave beschikbaar komt. In het eerste kwartaal van 2024 moet publieke beschikbaarheid er zijn.

Voorbereid op de DMA

De beloftes die Google maakt aan de AGCM, worden waarschijnlijk naar Europa in zijn geheel gebracht. Dit in het oog van de EU Digital Markets Act (DMA) die regels oplegt rondom de databehandeling van gebruikers. Het is nog afwachten tot de API werkelijk beschikbaar komt of deze vermoedens correct zijn.

In een reactie aan Reuters liet de gigant al weten dat het bedrijf op verschillende vlakken bezig is met data-overdracht te vereenvoudigen ‘in de brede zin op een manier die de gebruikerservaring verbetert en tegelijkertijd de privacy en veiligheid van gebruikers beschermt.’