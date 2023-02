Analisten noemen de financiële kwartaalresultaten van het bedrijf “wisselend”.

Deze week rapporteerde OpenText zijn kwartaalresultaten – nadat het recent Micro Focus heeft overgenomen.

Voor het fiscale tweede kwartaal van 2023 rapporteerde OpenText een winst voor kosten van 0,89 dollar per aandeel. Met andere woorden, de winst van het bedrijf is vlak ten opzichte van vorig jaar. Analisten hadden een iets betere winst per aandeel van 1,05 dollar verwacht. De omzet van het bedrijf steeg met 2,4% tot 897,4 miljoen dollar.

OpenText’s cloud diensten en abonnementen stegen met 12% op jaarbasis in het kwartaal tot 408,7 miljoen dollar, terwijl de inkomsten uit klantenondersteuning met 18% daalden naar 316,5 miljoen dollar. De ARR steeg met 3,6% tot 725,2 miljoen dollar.

De aangepaste winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie daalde met 3,3% op jaarbasis tot 645 miljoen dollar. De vrije kasstroom daalde met 30% tot 258,6 miljoen dollar.

Gebruikmaken van de Micro Focus overname

Bij de presentatie van de financiële resultaten van OpenText benadrukte het directieteam van het bedrijf het feit dat dit kwartaal “acht opeenvolgende kwartalen van organische cloud- en ARR-groei in constante valuta” vertegenwoordigde.

Mark J. Barrenechea, OpenText CEO & CTO, gaf ook commentaar op de recente aankoop van Micro Focus. “Klanten zijn op zoek naar het Informatievoordeel, en we zijn verheugd om ons aanbod met Micro Focus-producten uit te breiden met Cybersecurity, Application Automation and Modernization, AI & Analytics, en Digital Operations Management”, zei hij. “Als een van ’s werelds grootste software- en cloudbedrijven voedt en beschermt OpenText informatie om iedere persoon en iedere organisatie optimaal te laten presteren. We verwelkomen de klanten, partners en medewerkers van Micro Focus bij OpenText. We verwachten Micro Focus binnen zes volle kwartalen of eerder in ons bedrijfsmodel te hebben.”

