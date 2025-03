Zscaler boekt sterke winst- en omzetcijfers, aandeel stijgt

De aandelen van Zscaler stegen met meer dan 8% in de late handel nadat het cloudbeveiligingsbedrijf investeerders wist te imponeren met beter dan verwachte winst- en omzetcijfers in het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025.

Voor het kwartaal dat eindigde op 31 januari rapporteerde Zscaler een aangepaste winst per aandeel van 78 cent, een stijging ten opzichte van 63 cent in hetzelfde kwartaal van het vorige fiscale jaar, op een omzet van 647,9 miljoen dollar, een stijging van 23% op jaarbasis. Beide cijfers overtroffen de verwachtingen van analisten, die uitgingen van 69 cent per aandeel en een omzet van 634,4 miljoen dollar. Dit schrijft SiliconANGLE

Zscaler noteerde in het kwartaal factureringen van 743 miljoen dollar, een stijging van 18% op jaarbasis, terwijl de resterende prestatieverplichtingen aan het einde van het kwartaal met 28% stegen tot 4,6 miljard dollar.

Het bedrijf sloot het kwartaal af met 3.291 klanten die jaarlijks 100.000 dollar of meer aan terugkerende inkomsten genereren, een stijging van 17% op jaarbasis. Daarnaast had het 620 klanten die jaarlijks 1 miljoen dollar of meer besteden, een toename van 25%. Ook klantenbinding blijft sterk, want Zscaler had aan het einde van het kwartaal een netto dollarretentiepercentage van 115%.

Tot de hoogtepunten van het kwartaal behoorde de lancering in november van Zero Trust Segmentation, een oplossing die veiligere, flexibelere en kosteneffectieve verbindingen biedt tussen gebruikers, apparaten en workloads op verschillende locaties.

Veilige virtuele eilanden

Deze oplossing maakt traditionele firewalls, software-gedefinieerde wide-area netwerken en site-to-site VPN’s overbodig door vestigingen, fabrieken en cloudomgevingen om te vormen tot geïsoleerde, veilige virtuele eilanden. Deze omgevingen verbinden direct met het Zscaler-cloudplatform, dat bedrijfsbeleid afdwingt om de verspreiding van ransomware te voorkomen, IoT- en operationele technologieën te beveiligen en netwerkcomplexiteit te verminderen.

De oplossing verbetert de beveiliging van klanten door laterale bewegingen van ransomware-aanvallen te voorkomen, terwijl firewall- en infrastructuurkosten met de helft worden verlaagd.

Daarnaast begon Zscaler met de native integratie van zijn Zero Trust Network Access-dienst binnen RISE with SAP. Zscaler Private Access voor SAP helpt SAP-klanten met on-premises ERP-workloads om hun cloudmigratie te vereenvoudigen en veiliger te maken zonder de complexiteit en risico’s van traditionele VPN’s.

Zero Trust en AI jagen vraag aan

De groeiende adoptie van Zero Trust en AI zorgt voor een sterke vraag naar het platform, wat resulteert in opnieuw een sterk kwartaal waarin zowel de omzet- als winstverwachtingen werden overtroffen, aldus CEO Jay Chaudhry in het winstrapport van het bedrijf. Hij benadrukte dat Zscaler de sector leidt naar Zero Trust Everywhere door beveiliging te transformeren van op apparaten gebaseerde oplossingen naar een Zero Trust-architectuur.

Voor het derde fiscale kwartaal verwacht Zscaler een aangepaste winst per aandeel van 75 tot 76 cent op een omzet van 665 miljoen tot 667 miljoen dollar, hoger dan de 634,4 miljoen dollar die analisten hadden voorspeld.

Voor het volledige fiscale jaar verwacht het bedrijf een aangepaste winst per aandeel van 3,04 tot 3,09 dollar op een omzet van 2,64 miljard tot 2,654 miljard dollar. Hoewel dit iets lager was dan de door analisten verwachte 2,69 miljard dollar, was het niet genoeg om investeerders zorgen te baren.