Databricks gaat MosaicML voor 1,3 miljard dollar (1,18 miljard euro) overnemen. Het heeft daarmee een veelbelovende speler op de AI-markt te pakken.

Databricks hoopt de deal in juli te voltooien en alle 64 MosaicML-medewerkers te verhuizen naar de eigen kantoren. Beide bedrijven bevinden zich in San Francisco.

MosaicML helpt klanten om AI-modellen op bescheiden hardware te kunnen draaien. De eigen MPT-7B-architectuur is de kracht achter de MosaicML-modellen met 7 miljard parameters en een context window van 64.000 tokens. Daarnaast heeft het onlangs MPT-30B uitgebracht, dat significant krachtiger is met 30 miljard parameters en sterker is dan GPT-3 van OpenAI.

Eigendom en veiligheid

De AI-hype is al wat langer op gang, met ChatGPT als aanvankelijke aanjager. Inmiddels is er veel bedrijven de wens om generatieve AI voor de eigen doeleinden te gebruiken, van het verwerken van klantgegevens tot het optimaliseren van productieprocessen. Echter zijn privacy en security hierbij pijnpunten, omdat AI-modellen hun kracht grotendeels ontlenen aan relevante datasets.

Databricks is al langer met dit probleem bezig en onthulde een paar maanden geleden Dolly 2.0, een AI-model dat met hoogwaardige datasets erg imposante resultaten voor bedrijven kon genereren. Dit terwijl het ‘slechts’ 6 miljard parameters bevatte. Met deze methodiek kunnen bedrijven zelf een set gegevens verzamelen die voor hen relevant is, om zo eigendom te houden over de inzet van AI en veilig en zorgvuldig met de data in kwestie om te gaan.

Sneller en goedkoper

De interessegebieden van Databricks en MosaicML ontlopen elkaar dus nauwelijks. MosaicML onderscheidt zich echter door de eigen Composer-toepassing. Deze innovatie belooft namelijk dat training van neurale netwerken er tot wel zeven keer zo snel mee gaat dan zonder.

Kortom: de aanvulling van MosaicML zal naar alle waarschijnlijkheid perfect aansluiten met de missie die Databricks zichzelf heeft voorgesteld. Het is dus nu alleen nog even wachten tot de overeenkomst formeel gesloten is.

