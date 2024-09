QNAP Airgap+ maakt backups veiliger door immutability

De nieuwe feature voor Hybrid Backup Sync moet ervoor zorgen dat data veiliger wordt en het herstel sneller verloopt.

Air-gapped backups worden in de industrie beschouwd als een belangrijk middel voor de bescherming van bedrijfsdata. Bij ransomware-aanvallen worden gegevens namelijk vaak versleuteld of vernietigd, wat het herstelproces bemoeilijkt. Door gebruik te maken van air-gapped backups, worden deze opgeslagen in een veilige omgeving die losstaat van het netwerk. Hierdoor is het voor cybercriminelen veel moeilijker om na een aanval toegang te krijgen. Een bedrijf heeft dan een effectief middel om data te herstellen.

Om Airgap+ te gebruiken, moet een bedrijf beschikken over een QHora-321- of QHora-322-router in de infrastructuur. Deze routers staan alleen verbindingen toe tussen de bron-NAS en de backup-NAS tijdens het backup-proces. Op andere momenten worden alle verbindingen geblokkeerd.

Het onveranderlijke karakter (immutable) van de backups is ook een belangrijke eigenschap. De data wordt eenmalig opgeslagen en kan daarna niet meer worden aangepast of verwijderd. Dit beschermt de integriteit van de backups tegen ransomware en menselijke fouten.

Herstelproces

QNAP geeft ook aan dat het gebruik van deze routers in het algemeen voor een snelheidsverbetering moet zorgen. De NAS ondersteunt namelijk 10/25/100GbE-verbindingen, wat de snelheid van het maken van backups aanzienlijk verhoogt. Wanneer er een incident plaatsvindt, zorgt de snelle netwerkconnectiviteit er bovendien voor dat het herstel van data sneller kan verlopen. Het uiteindelijke doel is om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn.

