ChatGPT laat gebruikers data opslaan en verwerken in Europa

OpenAI heeft aangekondigd dat het data-opslag in Europa gaat aanbieden. ChatGPT Enterprise- en ChatGPT Edu-gebruikers kunnen hiermee hun data binnen de Europese grenzen houden, wat belangrijk is voor compliance en dataprivacy. Ook gaat de data-residencyoptie gelden voor het API-platform.

De nieuwe data-residencyoptie moet ervoor zorgen dat bedrijven die in onze regio actief zijn, gemakkelijker aan lokale voorschriften en eisen kunnen voldoen. Dit wordt ondersteund door AES-256-encryptie voor data at rest en TLS 1.2+-encryptie voor data in transit. Aanvullend bieden de databeschermingsmechanismen de mogelijkheid om compliance te realiseren met privacyregelgevingen, waaronder de GDPR.

API’s en ChatGPT

Het is per direct mogelijk voor API-gebruikers om de dataverwerking in Europa te laten plaatsvinden voor geschikte endpoints. Zij kunnen dit doen door een nieuw project aan te maken en Europa te selecteren als regio. API-verzoeken uit deze projecten worden in de regio verwerkt met zero data-retentie, verzekert OpenAI. Daardoor worden modelverzoeken en -reacties niet opgeslagen op de OpenAI-servers. Het is nu enkel mogelijk om nieuwe projecten te configureren voor deze optie. Bestaande projecten kunnen na het aanmaken niet meer geüpdatet worden voor Europese data-residency.

Nieuwe ChatGPT Enterprise- en Edu-gebruikers hebben de optie om klantdata in Europa te houden. Hierdoor wordt data at rest opgeslagen op servers in onze regio. Hieronder vallen conversaties met ChatGPT en aangepaste GPT’s in een Enterprise- of Edu-workspace. Ook prompts, geüploade bestanden en content blijven in de regio.

Met deze stap speelt OpenAI in op de groeiende vraag naar lokale data-opslag in Europa. Het bedrijf volgt hiermee het voorbeeld van andere techbedrijven die al eerder Europese datacenters opzetten voor hun diensten. Voor enterprise-klanten betekent dit meer controle over hun data en betere mogelijkheden om te voldoen aan lokale regelgeving.

