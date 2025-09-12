Box komt met nieuwe AI-agents voor contentbeheer

Box lanceert Box Extract, Box Automate en verbeterde Box Apps om bedrijfsprocessen te automatiseren met AI-agents. Deze oplossingen moeten organisaties helpen bij het extraheren van data, orkestreren van workflows en bouwen van intelligente dashboards.

Box Automate stelt organisaties in staat workflows te orkestreren tussen verschillende agents en teams. Het platform ondersteunt alles van routinematige taakautomatisering tot volledig autonome, cross-system workflows.

De visuele builder maakt het mogelijk workflows te ontwerpen zonder programmeerkennis. Gebruikers kunnen aangepaste agents maken voor specifieke behoeften, zoals Q&A, Compose, Extract en Research agents. Deze agents kunnen dynamisch taken routeren tussen mensen en systemen op basis van bedrijfslogica.

De integratie met Box-native tools zoals Box Forms, Box Doc Gen en Box Sign zorgt voor end-to-end automatisering. Via API’s kunnen workflows ook worden uitgebreid naar custom applicaties en externe systemen.

Data-extractie met AI-agents

Box Extract vormt een belangrijke pijler van de nieuwe agentic oplossingen. Het systeem gebruikt advanced AI om data uit verschillende documenttypes te halen, van contracten tot gescande formulieren. Hiervoor zet het bedrijf zowel Standard als Enhanced Extract Agents in die documenten kunnen begrijpen en informatie eruit filteren.

De tool kan overweg met PDF’s, spreadsheets, afbeeldingen en handgeschreven tekst. Door semantische relaties tussen velden te herkennen, extraheert het systeem ook complexe, onderling verbonden datapunten. De ingebouwde validatie zorgt ervoor dat de uitvoer direct bruikbaar is voor bedrijfsworkflows.

Intelligente dashboards met agent-assistentie

Box Apps krijgt nieuwe AI-functionaliteiten om bedrijfskritieke processen beter te beheren. De no-code dashboards combineren nu content, metadata, gebruikers, workflows en agents in één omgeving.

Gebruikers kunnen natural language queries gebruiken om content snel te filteren en verkennen. Het systeem genereert dynamische datavisualisaties zoals grafieken voor actionable insights. Agent-assisted analyse helpt bij het identificeren van trends, anomalieën en aanbevolen acties.

Multiple dashboards kunnen worden aangepast voor verschillende teams. Embedding in third-party platforms zoals Salesforce zorgt voor naadloze toegang en interactie.

Flexibiliteit in AI-modellen

Box behoudt flexibiliteit door klanten keuze te geven uit verschillende AI-modellen. Via Box AI Studio en Box AI APIs kunnen organisaties kiezen uit state-of-the-art modellen van Anthropic, Amazon, Google, IBM, Meta, OpenAI en xAI.

Daarnaast kunnen klanten Box-content uitbreiden naar third-party agents via de remote Box MCP Server. Bestaande integraties met Anthropic Claude, Microsoft 365 Copilot, Mistral Le Chat, OpenAI ChatGPT en Salesforce Agentforce zijn beschikbaar, met GitHub Copilot, IBM WatsonX Orchestrate en ServiceNow AI Agent Fabric in ontwikkeling.

De drie agentic oplossingen worden de komende maanden beschikbaar voor klanten met Enterprise Advanced-abonnementen.

Tip: Box maakt activiteiten van andere SaaS-apps zichtbaar in voorbeeldweergave